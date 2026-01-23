Partizan posle produžetka i jednog od najvećih preokreta u EL pobedio Hapoel

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Minhenu posle produžetka ekipu Hapoela iz Tel Aviva sa 104:101 (17:27, 18:29, 28:17, 25:15, 16:13), u utakmici 24. kola Evrolige.

Crno-beli su u Minhenu došli do jednog od najvećih preokreta u Evroligi, pošto su na početku treće četvrtine gubili sa 27 poena razlike.

Najveći preokret u Evroligi ostaje pobeda Montepaskija u gostima kod Prokoma u sezoni 2012/13, nakon što su gubili sa 28 poena razlike.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Kameron Pejn sa 19 poena, Arijan Lakić je postigao 15 poena, uz osam skokova, a poen manje je dodao Bruno Fernando, uz sedam uhvaćenih lopti.

Za Hapoel zbog povrede nije igrao najbolji strelac Elajdža Brajant, a najbolji učinak je imao Danijel Oturu sa 24 poena, srpski košarkaš Vasilije Micić je upisao 19 poena, devet asistencija i četiri skoka, dok je Kris Džons postigao 16 poena, uz po četiri skoka i asistencije.

Partizan je kao domaćin igrao u Minhenu, pošto je Beogradska arena zauzeta zbog završnice Evropskog prvenstva za vaterpoliste.

Partizan je nakon prvog minuta igre vodio sa 5:0, ali je u nastavku prve četvrtine izraelski tim preuzeo vođstvo i u nekoliko navrata imao plus 10 na svojoj strani.

Prva četvrtina završena je vođstvom Hapoela 17:27, a tim iz Tel Aviva je u drugoj deonici samo povećavao prednost i u dva navrata imao plus 22.

Na odmor se otišlo rezultatom 35:56, a u trećoj deonici Partizan je uspeo da smanji razliku na minus 10 (63:73).

Na početku četvrte četvrtine Partizan je dodatno smanjio zaostatak na samo pet poena (68:73), nakon što je na početku treće deonice zaostajao 27 poena.

Dobru igru Partizan je nastavio i u četvrtoj deonici, kada je u završnici serijom 7:0 stigao do izjednačenja (88:88).

U samoj završnici viđena je sporna sudijska odluka, kada je sekund pre kraja prvo priznat koš Krisa Džonsa. Nakon gledanja snimka sudije su promenile odluku i potvrdile da je Bruno Fernando pravilno blokirao šut Džonsa.

Partizan je u poslednjem napadu imao šut za pobedu u regularnih 40 minuta, ali je neprecizan sa distance bio Isak Bonga.

Meč je otišao u produžetak, a Partizan je posle minut i po igre u dodatnom periodu vodio nakon trojke Lakića (91:90).

Usledila je serija Partizana 6:0, zahvaljujući pre svega Sterlingu Braunu, koji je postigao četiri poena.

U završnici produžetka Džons je fauliran pri šutu za tri poena, a zatim je košarkaš Hapoela bio precizan sva tri puta za smanjenje razlike na samo minus jedan (102:101).

Partizan je 8,2 sekunde pre kraja imao napad, Hapoel se odlučio za faul nad Braunom, a igrač Partizana je bio precizan sa linije slobodnih bacanja.

U poslednjem napadu Antonio Blejkni je promašio šut za tri i odlazak u drugi produžetak.

Hapoel ostaje na prvom mestu Evrolige sa 16 pobeda i sedam poraza, a Partizan je 17. sa osam pobeda i 16 poraza.

U narednom kolu Partizan gostuje Milanu, dok Hapoel dočekuje Bajern.

(Beta)

