Partizan posle produžetka pobedio Monako u Beogradu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Monaka sa 89:85 (16:13, 16:22, 19:16, 21:21, 17:13), u utakmici 12. kola Evrolige.

Partizan je upisao šestu pobedu u Evroligi, dok Monako sada ima skor 7/5.

Najzaslužniji za pobedu Partizana bili su kapiten Kevin Panter sa 25 i Džejms Naneli sa 23 poena, Pi Džej Doužer je dodao 15, a Bruno Kaboklo 13 poena. U timu Monaka najbolji je bio Donatas Motiejunas sa 23 poena, Majk Džejms je utakmicu završio sa 16 poena, dok su Alfa Dijalo i Džon Braun ubacili po deset poena.

Crno-beli su bolje počeli utakmicu i posle četiri minuta igre poveli sa 11:2, ali su nakon toga stali. Te „prazne minute“, Monako je iskoristio i serijom 11:1 poveo sa 12:13 na minut i 20 sekundi pre kraja prve deonice. Ipak, poenima Nanelija i Vukčevića, Partizan je na prvi odmor otišao s vođstvom 16:13.

U i drugoj četvrtini je Partizan imao „prazan hod“, pa je Monako stigao do plus šest (25:31), da bi na veliki odmor otišao sa tri poena prednosti – 32:35.

Tim Saše Obradovića je trojkom Motiejunasa stigao do plus pet (36:41) posle dva minuta igre u trećoj četvrtini, ali je Partizan odgovorio trojkom Nanelija i trojkom Pantera uz faul za novo vođstvo (43:41). Velika borba vodila se do kraja te deonice, pa su ekipe na poslednji odmor otišle izjednačene 51:51.

Crno-beli su, zahvaljujući pre svega Doužeru, dobro otvorili poslednju četvrtinu i serijom 10:2 stigli do osam poena prednosti (61:53).

Partizan je potom propustio šansu da još više uveća prednost i dozvolio Monaku da se vrati. Trojkom Džejmsa, Monako je na tri minuta pre kraja prišao na samo poen zaostatka (65:64).

Usledila su uzbudljiva poslednja dva minuta u koje su ekipe ušle izjednačene (66:66) i gde je Partizan propustio lepu priliku da reši pitanje pobednika posle 40 minuta.

Doužer je odigrao sjajnu odbranu na Džejmsu i omogućio Panteru da donese crno-belima četiri poena prednosti na 22 sekunde pre kraja (70:66).

Kada je delovalo da će Partizan prelomiti meč, Džejms je pogodio dve trojke, drugu na dve sekunde pre kraja, i tako svom timu doneo izjednačenje 72:72. Pokušao je Panter u preostalom vremenu da donese pobedu Partizanu, ali nije uspeo pa je meč otišao u produžetak.

U dodatnih pet minuta bolje se snašao Partizan koji je na kraju upisao šestu pobedu u Evroligi za veliko slavlje prepune Beogradske arene.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu, u četvrtak, dočekati ekipu Milana, dok će Monako gostovati Žalgirisu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.