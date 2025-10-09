Partizan posle velike borbe pobedio Efes u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradskoj areni ekipu Efesa sa 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18), u utakmici trećeg kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 24 poena, Ajzak Bonga je upisao 18 poena i sedam skokova, dok je Tajrik Džons dodao 16 poena i osam uhvaćenih lopti.

U ekipi Efesa bolji od ostalih je bio Ajzea Kordinije sa 24 poena i četiri skoka, Erdžan Osmani je postigao 21 poen, uz pet uhvaćenih lopti, a Šejn Larkin je upisao 16 poena i po tri skoka i asistencije.

Partizan je odlično otvorio utakmicu i posle minut i po igre vodio sa 8:2. U uvodnim minutima najviše su se istakli Tajrik Džons, Braun i Bonga, a nemački reprezentativac je sa četiri uzastopna poena odveo Partizan na plus 11 (15:4).

Četiri minuta pre kraja prve deonice crno-beli su zakucavanjem Tajrika Džonsa poveli sa 21:10, ali je u nastavku usledila serija Efesa od šest uzastopnih poena, uključujući i trojku Kordinijea.

Efes je na 1:45 do kraja prve četvrtine smanjio na samo dva poena zaostatka (24:22), nakon što je precizan sa distance bio Larkin.

Usledila je serija Partizana od 7:0, dok je poslednji poen u prvoj deonici postigao turski tim preko Osmanija.

Početak druge četvrtine obeležio je igrač Partizana Dilan Osetkovski, koji je sa svojih šest poena doneo domaćem timu plus 12 (39:27).

Usledio je period dobre igre Dvejna Vašingtona, koji je prvo postigao trojku (42:30), a zatim iznudio nesportsku grešku Džordana Lojda.

Vašington je bio precizan i sa linije za slobodna bacanja (43:30), a potom je postigao i koš za 45:33.

Crno-beli su poenima Osetkovskog stigli do plus 14 (47:33), a tu prednost imali su u još nekoliko navrata.

Prvo poluvreme završeno je košem Brauna za vođstvo Partizana 55:43.

Posle dva i po minuta igre u trećoj deonici Partizan je vodio sa 61:48, pošto je trojku postigao Džabari Parker.

Efes je već u sledećem napadu odgovorio trojkom Larkina, a crno-beli su sve do četiri i po minuta pre kraja treće deonice imali dvocifrenu prednost.

Turski tim je tada smanjio na minus sedam posle trojke Osmanija, da bi u narednim minutima prišao i na šest poena zaostatka.

U poslednjem minutu treće deonice četiri poena je za goste postigao bivši igrač Partizana Pi Džej Doužer, koji je tako smanjio rezultat na 71:69.

Na početku poslednje deonice igralo se koš za koš, da bi gosti na 7:15 do kraja trojkom Lojda stigli do prvog vođstva na meču (75:76).

Prednost Efesa nije trajala dugo, a posebno vredi istaći dva plus jedan Brauna za vođstvo domaćih 80:76.

Braun je imao prilku da odvede crno-bele na 82:76, ali je promašio zakucavanje. Njegov promašaj ispravio je Bonga, a rezultat 82:76 stajao je dva minuta na semaforu.

Trojkom Brauna crno-beli su otišli na 85:78, da bi Efes tri minuta pre kraja meča odgovorio trojkom Osmanija.

Osmani je zatim bio precizan i sa linije slobodnih bacanja, smanjivši prednost Partizana na samo dva poena (85:83).

Crno-bele je u prednosti držao Tajrik Džons, koji je zakucavanjem doneo crno-belima plus četiri (89:85), da bi pobedu Partizana potvrdio Braun košem na 27,8 sekundi pre kraja.

Beogradski tim sada ima skor od dve pobede i jednog poraza, dok je Efes doživeo drugi poraz u tri odigrane utakmice Evrolige.

Partizan u narednom kolu Evrolige gostuje Real Madridu, dok Efes u Pireju igra protiv Olimpijakosa.

(Beta)

