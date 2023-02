Partizan prvi polufinalista Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u Nišu pobedili Spartak sa 91:69 (23:16, 30:18, 20:19, 18:16).

Crno-bele je do pobede, pred oko 3.000 navijača u hali Čair, vodio Matijas Lesor sa 17 poena, po 14 su postigli Zek Ledej i Danilo Anđušić, dok je Aleksa Avramović utakmicu završio sa 13 poena.

U timu Spartaka najbolji je bio Andrija Bojić sa 17 poena, dva poena manje je ubacio Aleksandar Danilović, dok je Aleksa Jugović postigao 13 poena.

Partizan će se za plasman u finale nacionalnog kupa boriti sa pobednikom četvrtfinala u kojem će se sutra sastati Crvena zvezda i Borac.

Košarkaši Spartaka je u prvoj četvrtini pružili dobar otpor crno-belima, u jednom trenutku su i poveli (13:11), ali je Partizan odgovorio sa dve vezane trojke (17:13), da bi na prvi odmor otišao sa sedam poena prednosti – 23:16.

Izabranici Željka Obradovića su posle dva i po minuta igre u drugoj deonici stigli do prve dvocifrene prednosti na ovom meču (31:21), nakon čega je prednost crno-belih rasla do maksimalnih plus 20 (51:31).

Crno-beli su u drugo poluvreme ušli s prednošću 53:34 i do kraja meča su bez većih problema održavali dvocifrenu prednost.

(Beta)

