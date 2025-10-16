Partizan raskinuo ugovor sa Kaluluom

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je raskinuo ugovor sa fudbalerom Aldom Kaluluom.

„FK Partizan je raskinuo ugovor sa fudbalerom Aldom Kaluluom. Odluka je doneta zbog neispunjavanja profesionalnih obaveza definisanih ugovorom i dužeg nepojavljivanja igrača na treninzima“, naveo je klub.

Kalulu je u Partizan stigao 2022. godine iz francuskog Sošoa, i za crno-bele je odigrao 88 mečeva i postigao devet golova.

„Klub uvek insistira na disciplini, profesionalizmu i poštovanju obaveza, te će i ubuduće sve odluke donositi u skladu sa tim principima“, dodaje se u saopštenju kluba.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com