Partizan savladao Borac u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradskoj areni ekipu Borca iz Čačka sa 85:74 (28:20, 20:16, 20:15, 17:23), u utakmici četvrtog kola Grupe A ABA lige.

Partizan je od početka kontrolisao rezultat, na poluvreme otišao sa plus 12 (48:36), a zatim samo povećavao prednost do najvećih plus 21 (57:36).

Najefikasniji u ekipi crno-belih bio je Dvejn Vašington sa 15 poena, uz četiri asistencije i tri skoka, Aleksej Pokuševski je postigao 14 poena, uz tri uhvaćene lopte, a Dilan Osetkovski je upisao 13 poena i četiri skoka.

U ekipi Borca najbolji učinak je imao Pavle Nikolić sa 18 poena i četiri skoka, dok je Đorđe Ćurčić dodao 15 poena.

Partizan na drugom mestu Grupe A ima maksimalan učinak posle četiri kola, a Borac posle tri odigrane utakmica zauzima deveto mesto sa skorom 1/2.

U narednom kolu Partizan gostuje Dubaiju, dok Borac dočekuje FMP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com