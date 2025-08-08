Partizan sezonu u ABA ligi započinje protiv Krke, a Crvena zvezda protiv Zadra

Košarkaši Partizana će predstojeću sezonu u regionalnoj ABA ligi započeti na svom terenu utakmicom protiv Krke, dok će ekipa Crvene zvezde u prvom kolu dočekati Zadar.
Prema zvaničnom kalendaru takmičenja koji je ABA liga danas objavila, obe utakmice su na programu 6. oktobra.
ABA liga se od ove sezone igra u drugačijem formatu, pošto su timovi podeljeni u dve grupe tokom prve faze takmičenja.
Partizan se nalazi u Grupi A sa Dubaijem, Klužom, Igokeom, Studentskim centrom, FMP-om, Borcem iz Čačka, Splitom i Krkom.
Crvena zvezda će igrati u Grupi B, u kojoj se nalaze i Budućnost iz Podgorice, Cedevita Olimpija, Spartak iz Subotice, Bosna, Mega, Zadar, Ilirija i Beč.
Svi ostali srpski timovi će u prvom kolu igrati na gostujućem terenu. U Podgorici će igrati Spartak, kog očekuje duel sa Budućnosti, i Borac, kome će protivnik biti Studentski centar. Mega će igrati u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije, a FMP u Laktašima protiv Igokee.
Svi parovi prvog kola ABA lige:
Petak, 3. oktobar:
Igokea – FMP
Beč – Ilirija
Subota, 4. oktobar:
Studentski centar – Borac
Nedelja, 5. oktobar:
Budućnost – Spartak
Cedevita Olimpija – Mega
Ponedeljak, 6. oktobar:
Partizan – Krka
Dubai – Split
Crvena zvezda – Zadar
(Beta)
