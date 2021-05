Partizan traži pravdu na sudu u slučaju Asano

BEOGRAD – Slučaj Asano će doživeti epilog na sudu, a po ugovoru koji je potpisan nadležan je i naš sud kao i organi FIFA, rekao je predsednik Fudbalskog kluba Partizana Milorad Vučelić navodeći da ima indicija da je napravljena prevara, u kojoj je učestvovao jedan strani klub, kako bi izbegli plaćanje transfera.

Japanski fudbaler je pre pet dana samovoljno napustio Beograd i jednostrano raskinuo ugovor sa Partizanom, a prvi čovek crno-belih je demantovao navode da Asanova primanja nisu bila redovna.

Vučelić je za TV Pink precizirao datume kada su mu isplaćivane plate.

“Govori se da smo mi njega zlostavljali, ucenjivali i ponižavali. Samo u ovoj godini je dobio 240.000 evra, tako da njemu nikako ne može biti ugrožena egzistencija. On je spreman da tuži čak za kovid plate, koje su umanjene u svim svetskim klubovima. Naplatio je svoje igre, i dužan je da igra”, naglasio je Vučelić.

On je dodao da postoji još jedan uslov koji Asano nije ispunio pre odlska iz Partizana.

“On je naplatio svoje igre i te kako. I po našim zakonima, on ne može da raskine ugovor jednostrano, na ovaj način. Naročito, jer nijednim aktom ni on ni advokati nisu poslali upozorenje ako se ne plati da će se raskinuti ugovor, a to upozorenje je nužno. To kažu i srpski i FIFA propisi“, istakao je Vučelić.

Vučelić je potvrdio da će Partizan pravdu potražiti na sudu.

„To radi naš advokat Zoran Damjanović, koji je već vodio slučaj sa Goguom koji smo mi dobili. Mi smo oštećeni i to ćemo navesti u zahtevu. Ne mogu da garantujem ništa, ali svi argumenti su na našoj strani“, ocenio je Vučelić.

On je rekao i da ga izuzetno ohrabruje izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o borbi protiv sportske mafije.

“To je veoma značajno zato što je ljudima iz sporta dalo priliku da pričaju o tome, zato što je to bilo zabranjeno od strane FŠ. Ja sam recimo pre nekoliko godina kažnjen zato što sam javno rekao da su Partizanu oduzeti bodovi. To je bio verbalni delikt. Što se Partizana tiče, ja mogu da kažem da Partizan ne namešta utakmice, nekada pobedi, nekada izgubi”, zaključio je Vučelić.

(Tanjug)

