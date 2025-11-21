Partizan u Beogradu poražen od Fenerbahčea u Evroligi

Košarkaši Partizana poraženi su večeras u Beogradskoj areni od ekipe Fenerbahčea sa 87:99 (11:24, 28:32, 29:19, 19:24), u utakmici 12. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 25 poena, uz po tri skoka i asistencije, Tajrik Džons je postigao 18 poena, uz tri uhvaćene lopte, Šejk Milton je upisao 13 poena i četiri asistencije, a Dvejn Vašington je dodao 11 poena, uz tri asistencije.

Bolji od ostalih u pobedničkom timu bio je Mikael Jantunen sa 19 poena i tri skoka, Vejd Boldvin je postigao 15 poena, uz osam asistencija i tri skoka, a poen manje je upisao Tarik Biberović, uz tri uhvaćene lopte.

Partizan je loše ušao u meč dozvolivši rivalu da za pet i po minuta igre napravi seriju 0:14. U tom periodu vredi istaći dve blokade Alekseja Pokuševskog, a prve poene Partizan je postigao na isteku šestog minuta, kada je za dva pogodio Braun.

Fenerbahče je trojkom Armanda Bejkota u narednom napadu poveo sa plus 15 (2:17), da bi Partizan u sledećim minutima smanjio zaostatak na minus 11 (6:17).

Fenerbahče je u završnici prve četvrtine bio precizan sa slobodnih bacanja, iskoristivši i tehničku grešku trenera Partizana Željka Obradovića, posle čega je aktuelni prvak Evrope vodio sa plus 18 (6:24).

Partizan je do kraja prve četvrtine smanjio na minus 11 (11:24), nakon što je Tajrik Džons postigao tri poena u poslednjem napadu (koš uz dodatno slobodno bacanje).

Drugu četvrtinu crno-beli su počeli bolje i posle minut i 15 sekundi smanjili na jednocifrenu razliku (18:27) zakucavanjem Tajrika Džonsa.

Domaći tim ipak nije uspeo da nastavi u istom ritmu, već je Fenerbahče preuzeo kontrolu i u drugoj deonici. Dobar šut sa distance gosti su iskoristili i trojkom Jantunena poveli sa 24:41 na četiri i po minuta do kraja prvog poluvremena.

Partizan je prvu trojku na meču postigao preko Brauna na dva minuta pre kraja druge četvrtine (33:48).

Turski tim je uprkos tome u poslednjem minutu prvog poluvremena trojkom Biberovića poveo sa najvećih plus 19 (37:56), a crno-beli su do kraja druge deonice smanjili preko Bruna Fernanda (39:56).

Predovđen Braunom i Vašingtonom Partizan je na početku treće četvrtine napravio seriju 9:2 i prišao na minus 10 (48:58).

U nastavku crno-beli su počeli da pogađaju sa distance, pa su trojkama Vašingtona i Miltona smanjili zaostatak na 56:62.

Fenerbahče je odgovorio trojkama Boldvina i Biberovića, pa je četiri minuta pre kraja treće deonice poveo sa 56:68.

Partizan je trojkom Brauna napravio seriju 5:0 i spustio razliku na minus sedam (61:68), a zatim je sa sedam poena zaostatka i zaključio treću četvrtinu (68:75).

Crno-beli su posle kontre Pokuševskog na startu poslednje deonice prišli na minus pet (70:75), ali je Fenerbahče sa dve trojke Nikola Melija u naredna dva minuta vratio dvocifrenu prednost na svoju stranu (72:84).

Partizan do kraja meča nije uspeo da ugrozi protivnika, pa je Fenerbahče prekinuo seriju od dva vezana poraza protiv crno-belih u Beogradu.

U završnici meča došlo je do kraće pauze, zbog problema sa semaforom u dvorani.

Fenerbahče je upisao četvrti uzastopni trijumf u Evroligi i sada ima učinak 7/5, dok je Partizan upisao osmi poraz u 12 utakmica.

U sledećem kolu Partizan gostuje Panatinaikosu, a Fenerbahče dočekuje Virtus.

(Beta)

