Partizan u Grupi A, protiv Uniksa i Huventuda

Košarkaši Partizana će u narednoj sezoni Evrokupa igrati u Grupi A sa Uniksom, Huventudom, Venecijom, Bahčešehirom i Buržom, odlučeno je danas žrebom u Barseloni.

U predstojećoj sezoni Evrokupa takmičenje se još dva kluba iz ABA lige.

Budućnost će igrati u Grupi B sa Unikahom, Makabi Rišonom, Brešom, Ulmom i Metropolitansom, a Cedevita Olimpija u Grupi D gde će joj protivnici biti Promiteas, Gran Kanarija, Trento, Bursaspor i Nanter.

Regularan deo sezone Evrokupa igraće se od 30. septembra do 16. decembra.

Četiri najbolja tima iz svake grupe proći će u Top 16 fazu koja će se igrati od 30. decembra do 3. februara 2021.

Četvrtfinalne serije planirane su od 2. do 10. marta, polufinale od 16. do 24. marta i finalna od 6. do 14. aprila.

Sastavi grupa:

Grupa A: Uniks, Huventud, PARTIZAN, Venecija, Bahčešehir, Burž

Grupa B: Unikaha, Budućnost, Makabi Rišon, Breša, Ulm, Metropolitans

Grupa C: Lokomotiva Kubanj, Andora, Lijetkabelis, Virtus Bolonja, Monako, Antverpen

Grupa D: Promiteas, Gran Kanarija, Trento, Cedevita Olimpija, Bursaspor, Nanter

(Beta)

