Partizan u neizvesnoj završnici poražen od Fenerbahčea u Istanbulu u Evroligi

Košarkaši Partizana poraženi su večeras u Istanbulu od ekipe Fenerbahčea sa 78:81 (20:20, 19:15, 17:22, 22:24), u utakmici 29. kola Evrolige.

Najbolji učinak u beogradskoj ekipi imao je Bruno Fernando sa 18 poena i devet skokova, Karlik Džons je postigao poen manje, uz četiri asistencije i tri skoka, a Dvejn Vašington je upisao 15 poena, pet skokova i tri asistencije.

U pobedničkom timu bolji od ostalih je bio Tejlen Horton-Taker sa 29 poena, uz četiri skoka i tri asistencije, Vejd Boldvin je postigao 17 poena, uz tri asistencije, dok je Tarik Biberović upisao 13 poena i četiri uhvaćene lopte.

Partizan je dobro otvorio utakmicu i posle dva i po minuta igre vodio sa 6:0.

Fenerbahče je u narednih tri minuta stigao do izjednačenja posle trojke Brendona Bostona (10:10), a dva minuta pre kraja prve deonice turski tim je poveo sa plus pet (13:18).

Crno-beli su zatim odgovorili serijom 7:0, a prva četvrtina završena je nerešenim rezultatom – 20:20.

U prvoj deonici polovinu poena za Partizan postigao je Fernando, dok je početak druge četvrtine obeležila trojka Sterlinga Brauna za vođstvo gostiju 29:24.

Braun je poenima u kontri doneo Partizanu plus sedam (31:24), a Fenerbahče je odgovorio sa sedam vezanih poena za izjednačenje – 31:31.

Usledila je serija Partizana od šest uzastopnih poena i vođstvo 37:31, a prvo poluvreme završeno je rezultatom 39:35 za beogradski tim.

Partizan je u prvih pet minuta treće deonice kontrolisao rezultat, da bi Fenerbahče posle slobodnih bacanja Bonzi Kolsona poveo sa poenom razlike (45:46).

U poslednjem minutu treće deonice pet uzastopnih slobodnih bacanja pogodio je Boldvin za vođstvo turskog tima 54:57, a crno-beli su osam sekundi pre kraja trećeg dela poenima Vašingtona smanjili na poen zaostatka.

Posle dva minuta igre u poslednjoj četvrtini Fenerbahče je vodio sa četiri poena razlike (60:64), a zatim i sa plus šest (60:66).

Partizan je uzvratio trojkom Dilana Osetkovskog i košem Vašingtona za smanjenje razlike na minus jedan (65:66).

Tri minuta pre kraja meča Fenerbahče je trojkom Horton-Takera poveo sa 67:71, a u narednim minutima igralo se koš za koš.

Biberović je košem na 36,4 sekunde pre kraja doneo Fenerbahčeu prednost od plus četiri (71:75), da bi u narednom napadu Osetkovski bio fauliran uz koš, a zatim i pogodio slobodno bacanje za minus jedan (74:75).

Partizan se odlučio da na 14,2 sekunde napravi prekršaj nad Horton-Takerom, koji je oba puta bio precizan sa linije za slobodna bacanja.

U penal završnici Džons je bio dva puta precizan za Partizan (76:77), a dva slobodna bacanja za domaći tim pogodio je Biberović (76:79).

Fenerbahče nije dozvolio crno-belima da šutiraju za tri, Džons je ponovo bio siguran sa penala za 78:79, dok je ključna slobodna bacanja za turski tim pogodio Biberović (78:81).

Partizan je u poslednjem napadu imao šut za produžetak, ali je Džons bio neprecizan.

Fenerbahče posle osme uzastopne pobede na prvom mestu Evrolige ima skor 21/7, dok je Partizan na pretposlednjem, 19. mestu, sa devet pobeda i 20 poraza.

U narednom kolu Partizan dočekuje Dubai, a Fenerbahče u Istanbulu igra protiv Monaka.

(Beta)

