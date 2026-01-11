Partizan u Podgorici savladao Studentski centar u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 78:66 (15:16, 27:12, 15:21, 21:17), u utakmici 14. kola Grupe A ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 22 poena, uz tri skoka, Toni Džekiri je upisao 15 poena, šest skokova i četiri asistencije, dok je Dilan Osetkovski dodao 12 poena.

Po 16 poena u crnogorskom timu postigli su Mateo Drežnjak (pet asistencija i četiri skoka) i Aleksa Ilić (pet skokova).

Na polovini prve četvrtine Partizan je imao samo tri postignuta poena, a Studentski centar je vodio sa devet poena razlike.

Crno-beli su predvođeni Vašingtonom u finišu prve deonice smanjili zaostatak na 15:16, da bi u drugoj deonici beogradska ekipa preuzela kontrolu i četiri minuta pre kraja prvog poluvremena vodila sa plus 10 (30:20).

Poslednji koš u prvom poluvremenu postigao je Nik Kalates uz zvuk sirene za vođstvo Partizana – 42:28.

Studentski centar je u završnici treće deonice smanjio zaostatak na samo četiri poena (52:48), ali je Partizan do kraja te deonice uspeo da ode na plus osam (57:49).

Na sredini poslednje četvrtine Partizan je serijom 8:0 napravio ključnu prednost (65:53) i zatim mirno završio meč.

Partizan je prvi u Grupi A sa 11 pobeda i jednim porazom, a Studentski centar na pretposlednjem, osmom mestu, ima skor 2/11.

Partizan 16. januara očekuje gostovanje Igokei u Laktašima, u okviru zaostalog meča sedmog kola ABA lige. Studentski centar će tri dana kasnije u okviru 15. kola takođe gostovati Igokei.

(Beta)

