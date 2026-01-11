Partizan u Podgorici savladao Studentski centar u ABA ligi

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 22 poena, uz tri skoka, Toni Džekiri je upisao 15 poena, šest skokova i četiri asistencije, dok je Dilan Osetkovski dodao 12 poena.
Po 16 poena u crnogorskom timu postigli su Mateo Drežnjak (pet asistencija i četiri skoka) i Aleksa Ilić (pet skokova).
Na polovini prve četvrtine Partizan je imao samo tri postignuta poena, a Studentski centar je vodio sa devet poena razlike.
Crno-beli su predvođeni Vašingtonom u finišu prve deonice smanjili zaostatak na 15:16, da bi u drugoj deonici beogradska ekipa preuzela kontrolu i četiri minuta pre kraja prvog poluvremena vodila sa plus 10 (30:20).
Poslednji koš u prvom poluvremenu postigao je Nik Kalates uz zvuk sirene za vođstvo Partizana – 42:28.
Studentski centar je u završnici treće deonice smanjio zaostatak na samo četiri poena (52:48), ali je Partizan do kraja te deonice uspeo da ode na plus osam (57:49).
Na sredini poslednje četvrtine Partizan je serijom 8:0 napravio ključnu prednost (65:53) i zatim mirno završio meč.
Partizan je prvi u Grupi A sa 11 pobeda i jednim porazom, a Studentski centar na pretposlednjem, osmom mestu, ima skor 2/11.
Partizan 16. januara očekuje gostovanje Igokei u Laktašima, u okviru zaostalog meča sedmog kola ABA lige. Studentski centar će tri dana kasnije u okviru 15. kola takođe gostovati Igokei.
(Beta)
