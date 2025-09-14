Partizan u Subotici ubedljiv protiv Spartaka

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras u Subotici ekipu Spartaka sa 5:2, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.

Partizan je poveo u 21. minutu, kada je slobodan udarac izveo Milan Vukotić, a najviši u skoku bio je Nikola Simić – za svoj prvi gol u crno-belom dresu.

Do kraja prvog poluvremena u strelce se upisao i Jovan Milošević, u 37. minutu. On je iskoristio asistenciju Marija Jurčevića, a lopta je na putu ka golu zakačila igrača Spartaka Danijela Kolarića.

Treći gol Partizana viđen je u 64. minutu, kada je loptu u protivničku mrežu „zakucao“ Jurčević, da bi u 68. minutu fudbaler Partizana Demba Sek u svom kaznenom prostoru oborio Kvakua Oseija.

Sa „bele tačke“ minut kasnije precizan je bio igrač Spartaka Stefan Tomović.

Crno-beli do novog pogotka stižu u 70. minutu, kada je loptu u suprotan ugao golmana Spartaka poslao Vukotić.

Osei je u 78. minutu postigao drugi gol za domaću ekipu, a konačnih 5:2 postavio je Andrej Kostić u 89. minutu, na asistenciju Vukotića.

Partizan vodi na tabeli Super lige Srbije sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Spartak na pretposlednjem, 15. mestu, sa šest bodova.

Crno-beli u sledećem kolu dočekuju Crvenu zvezdu, a Spartak gostuje Radničkom u Kragujevcu.

