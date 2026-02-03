Partizan u završnici poražen od Makabija u Tel Avivu

Košarkaši Partizana poraženi su večeras u Tel Avivu od ekipe Makabija sa 93:95 (22:27, 28:21, 27:24, 16:23), u utakmici 26. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 19 poena, uz četiri asistencije i tri skoka, dok su po 17 poena postigli Bruno Fernando (sedam skokova i tri asistencije) i Dilan Osetkovski (šest skokova).

U ekipi Makabija najbolji učinak su imali Ife Lundberg i Džimi Klark treći sa po 21 poenom. Lundberg je upisao pet asistencija i četiri skoka, a Klark je zabeležio četiri dodavanja.

U pobedničkoj ekipi 17 poena je postigao Marsio Santos.

Partizan je meč otvorio sa pet vezanih poena Osetkovskog za vođstvo 5:0, da bi Makabi odgovorio serijom od osam uzastopnih poena.

Izraelski tim od tog trenutka nije ispustio prednost u prvoj deonici, a taj period igre završen je vođstvom domaćeg tima 22:27.

Posle minut i po igre u drugoj četvrtini Makabi je trojkom Tamira Blata prvi put došao do dvocifrene prednosti (24:34).

Partizan je odgovorio serijom 11:0, a trojku za vođstvo crno-belih postigao je Kameron Pejn.

Crno-beli su u nastavku u većem delu bili u vođstvu, a na poluvreme se otišlo rezultatom 50:48 za beogradski tim.

Nakon tri i po minuta igre u trećoj četvrtini Partizan je trojkom Brauna poveo sa plus devet (60:51), a u nastavku Makabi je smanjivao zaostatak.

Partizan je u poslednju deonicu ušao sa pet poena prednosti (77:72), nakon što je u poslednjoj sekundi treće četvrtine koš postigao Pejn.

Kontrolisao je Partizan rezultat u poslednjoj četvrtini sve do četiri i po minuta pre kraja, kada je trojku za izjednačenje postigao Lundberg (83:83).

Trojkom Santosa Makabi je tri minuta pre kraja meča poveo sa 87:88, da bi Partizan minut kasnije odgovorio i trojkom Pejna vratio prednost na svoju stranu (91:88).

Na 30 sekundi pre kraja Partizan je izgubio loptu u napadu, a Braunu je dosuđen nesportski faul nad Santosom, pri rezultatu 91:89 za beogradsku ekipu.

Santos je bio precizan sa slobodnih bacanja, a u sledećem napadu poene za vođstvo Makabija postigao je Klark (91:93).

Partizan je pokušao za tri poena, ali je neprecizan sa distance bio Pejn, da bi u nastavku napada prekršaj napravio Santos i na liniju slobodnih bacanja poslao Fernanda.

Centar Partizana je bio precizan oba puta i doneo je izjednačenje 93:93. Makabiju je ostao napad četiri sekunde pre kraja, a uz zvuk sirene koš za pobedu izraelskog tima postigao je Klark.

Utakmici u Tel Avivu prisustvovao je i predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović.

Makabi na 14. mestu Evrolige ima 11 pobeda i 15 poraza, a Partizan na 18. poziciji ima osam pobeda i 18 poraza.

Crno-beli za dva dana dočekuju Panatinaikos, dok Makabi gostuje Crvenoj zvezdi.

