Partizan u završnici poražen od Makabija u Tel Avivu

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 19 poena, uz četiri asistencije i tri skoka, dok su po 17 poena postigli Bruno Fernando (sedam skokova i tri asistencije) i Dilan Osetkovski (šest skokova).
U ekipi Makabija najbolji učinak su imali Ife Lundberg i Džimi Klark treći sa po 21 poenom. Lundberg je upisao pet asistencija i četiri skoka, a Klark je zabeležio četiri dodavanja.
U pobedničkoj ekipi 17 poena je postigao Marsio Santos.
Partizan je meč otvorio sa pet vezanih poena Osetkovskog za vođstvo 5:0, da bi Makabi odgovorio serijom od osam uzastopnih poena.
Izraelski tim od tog trenutka nije ispustio prednost u prvoj deonici, a taj period igre završen je vođstvom domaćeg tima 22:27.
Posle minut i po igre u drugoj četvrtini Makabi je trojkom Tamira Blata prvi put došao do dvocifrene prednosti (24:34).
Partizan je odgovorio serijom 11:0, a trojku za vođstvo crno-belih postigao je Kameron Pejn.
Crno-beli su u nastavku u većem delu bili u vođstvu, a na poluvreme se otišlo rezultatom 50:48 za beogradski tim.
Nakon tri i po minuta igre u trećoj četvrtini Partizan je trojkom Brauna poveo sa plus devet (60:51), a u nastavku Makabi je smanjivao zaostatak.
Partizan je u poslednju deonicu ušao sa pet poena prednosti (77:72), nakon što je u poslednjoj sekundi treće četvrtine koš postigao Pejn.
Kontrolisao je Partizan rezultat u poslednjoj četvrtini sve do četiri i po minuta pre kraja, kada je trojku za izjednačenje postigao Lundberg (83:83).
Trojkom Santosa Makabi je tri minuta pre kraja meča poveo sa 87:88, da bi Partizan minut kasnije odgovorio i trojkom Pejna vratio prednost na svoju stranu (91:88).
Na 30 sekundi pre kraja Partizan je izgubio loptu u napadu, a Braunu je dosuđen nesportski faul nad Santosom, pri rezultatu 91:89 za beogradsku ekipu.
Santos je bio precizan sa slobodnih bacanja, a u sledećem napadu poene za vođstvo Makabija postigao je Klark (91:93).
Partizan je pokušao za tri poena, ali je neprecizan sa distance bio Pejn, da bi u nastavku napada prekršaj napravio Santos i na liniju slobodnih bacanja poslao Fernanda.
Centar Partizana je bio precizan oba puta i doneo je izjednačenje 93:93. Makabiju je ostao napad četiri sekunde pre kraja, a uz zvuk sirene koš za pobedu izraelskog tima postigao je Klark.
Utakmici u Tel Avivu prisustvovao je i predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović.
Makabi na 14. mestu Evrolige ima 11 pobeda i 15 poraza, a Partizan na 18. poziciji ima osam pobeda i 18 poraza.
Crno-beli za dva dana dočekuju Panatinaikos, dok Makabi gostuje Crvenoj zvezdi.
