Partizan ubedljiv protiv Borca u Čačku u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Čačku ekipu Borca sa 106:91 (30:24, 26:23, 23:25, 27:19), u utakmici 13. kola Grupe A ABA lige.

Partizan je do pobede vodio Nik Kalates sa 22 poena (7/7 za tri poena), uz devet asistencija i četiri skoka, Džabari Parker je upisao 17 poena i tri skoka, dok je Dilan Osetkovski postigao 15 poena, uz četiri skoka.

U ekipi Borca bolji od ostalih je bio Uroš Čarapić sa 19 poena, Marko Jošilo je dodao 15 poena, a poen manje je upisao Pavle Nikolić, uz tri skoka.

Partizan je tokom većeg dela prvog poluvremena bio u vođstvu, a najvećih plus devet imao je u nekoliko navrata, uključujući i završetak prvih 20 minuta, kada su gosti poveli sa 56:47.

Crno-beli su drugo poluvreme otvorili serijom 7:0 za vođstvo 63:47 i sve do kraja meča kontrolisali su rezultat.

Partizan vodi u Grupi A sa 10 pobeda i jednim porazom, dok je Borac sedmi sa skorom 3/8.

U sledećem kolu Partizan gostuje Studentskom centru, a Borac gostuje Dubaiju.

(Beta)

