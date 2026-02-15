Partizan ubedljiv protiv Budućnosti u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradskoj areni ekipu Budućnosti sa 98:82 (25:19, 23:21, 33:22, 17:20), u utakmici prvog kola plej-ofa ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Sterling Braun i Dvejn Vašington sa po 14 poena, a Braun je u pobedi svog tima upisao i pet asistencija.

Poen manje je za beogradski tim dodao Isak Bonga, uz osam skokova, Aleksa Radanov je ostvario isti učinak, uz pet skokova i četiri asistencije, a 12 poena je upisao Bruno Fernando, uz pet uhvaćenih lopti.

U podgoričkom timu bolji od ostalih su bili Aksel Butej i Rašid Sulajmon (četiri asistencije) sa po 14 poena, dok je Jogi Ferel postigao poen manje, uz šest asistencija i tri skoka.

Partizan je od početka do kraja meča bio u vođstvu, a prva dvocifrena prednost na strani crno-belih viđena je u završnici druge četvrtine, kada je precizan sa distance bio Radanov za 46:36.

Na poluvreme Partizan je otišao sa prednošću 48:40, da bi na početku treće deonice sa tri vezane trojke crno-beli stigli do plus 17 (63:46).

Trojke su redom pogađali Arijan Lakić, Bonga i Braun, a usledio je i precizan šut Vašingtona sa distance za 66:47.

Partizan je u finišu treće deonice u dva navrata stigao i do plus 24, a taj period igre završen je rezultatom 81:62 za domaći tim.

Budućnost je na polovini četvrte četvrtine smanjila na 10 poena zaostatka, ali do kraja nije mogla do preokreta.

Crno-beli zauzimaju prvo mesto na tabeli plej-ofa ABA lige sa 16 pobeda i jednim porazom, dok je Budućnost na četvrtom mestu sa skorom 13/4.

Partizan u sledećem kolu gostuje Bosni u Sarajevu, a Budućnost dočekuje Igokeu.

(Beta)

