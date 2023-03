Partizan ubedljiv protiv Efesa u Istanbulu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Efesa sa 97:84 (11:23, 28:14, 24:27, 34:20), u utakmici 29. kola Evrolige.

Partizan je do važne pobede u borbi za TOP 8 vodio Kevin Panter sa 19 poena, Matijas Lesor je upisao 17 poena i sedam uhvaćenih lopti, dok su po 16 poena dodali Zek Ledej i Džejms Naneli (četiri skoka).

Bolji od ostalih u ekipi Efesa bio je Vil Klajburn sa 22 poena, uz osam skokova, Elajdža Brajant je postigao 16 poena, a poen manje je upisao srpski igrač Vasilije Micić, koji je zabeležio i pet asistencija.

Partizan zauzima šesto mesto na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i 13 poraza, a Efes je 10. sa skorom 14/15.

Efes je odlično počeo meč i već posle četiri minuta vodio sa 4:13, nakon što je trojku postigao Klajburn.

Dvostruki uzastopni prvak Evrope nastavio je da povećava rezultat, i posle trojke Micića na dva minuta i 21 sekund pre kraja prve deonice dolazi do plus 16 (6:22).

Poveo je domaći tim u prvoj četvrtini i sa 17 poena razlike (6:23), ali je Partizan u završnici uspeo da smanji zaostatak na 11:23.

Crno-beli su nastavili sa serijom i početkom druge četvrtine prišli na minus šest (17:23). Posle četiri minuta igre u drugoj deonici Partizan poenima Nanelija stiže do jednog poena zaostatka (24:25), a do prvog vođstva gostujući tim dolazi nakon slobodnih bacanja Ledeja (31:30).

U finišu prvog poluvremena prve poene za Partizan postiže kapiten Panter, koji tako vodi svoj tim do plus četiri (39:35), da bi Efes do kraja druge četvrtine smanjio na dva poena razlike.

Početak treće deonice pripao je Partizanu, koji je trojkom Nanelija i košem Dantea Eksuma stigao do sedam poena prednosti (44:37), ali je turski tim na polovini četvrtine posle koša Klajburna poveo sa tri poena razlike (47:50).

Partizan je odlično šutirao sa distance tokom treće četvrtine (pet trojki), a u poslednjih deset minuta igre ušlo se vođstvom Efesa (63:64).

Crno-beli su do osetnije prednosti došli šest minuta pre kraja poslednje četvrtine, nakon što su uzastopne trojke postigli Panter i Naneli (77:72), a ubrzo je tehničku grešku dobio trener Efesa Ergin Ataman.

Beogradski tim je nastavio sa dobrom igrom i posle slobodnih bacanja Nanelija došao do dvocifrene prednosti (82:72), a ključnu trojku četiri minuta pre kraja pogađa Panter za plus 13 (85:72).

Partizan je potom kontrolisao prednost i došao do druge ovosezonske pobede nad Efesom.

U sledećem kolu Partizan dočekuje Olimpijakos (24. mart), dok Efes dan ranije gostuje Albi u Berlinu.

(Beta)

