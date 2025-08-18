Partizan ubedljiv protiv IMT-a u Super ligi

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na svom terenu ekipu IMT-a sa 5:1, u utakmici petog kola Super lige Srbije.

Golove za Partizan u prvom poluvremenu postigli su Demba Sek u 21. i 28. minutu, kao i Jovan Milošević u 40. minutu.

IMT je smanjio rezultat u 51. minutu preko Uga Bonea, dok su u nastavku strelci za Partizan bili crnogorski fudbaleri Andrej Kostić u 75. i Milan Vukotić u 83. minutu

U prvih desetak minuta IMT je bio bolji rival sa nekoliko prilika, ali bez realizacije.

Partizan je odgovorio u 16. minutu, kada je udarac Jovana Miloševića posle odlične asistencije Milana Vukotića odbranio golman IMT-a Bojan Brać.

Crno-beli su pet minuta kasnije stigli do vođstva, a u strelce se po prvi put od dolaska u beogradski tim upisao Sek.

Sek je u šesnaestercu došao do odbijene lopte i posalo je u dalji ugao gola gostiju.

IMT je najbolju priliku u prvom delu meča imao u 26. minutu, kada je udarac Sankara Karamoka sa nekoliko metara zaustavio golman Partizana Miloš Krunić.

Samo dva minuta kasnije Partizan je došao i do drugog gola, a strelac je ponovo bio senegalski fudbaler.

Sek je ovog puta šutirao iskosa, a lopta je na putu ka golu prošla kroz noge golmana Braća.

U nastavku je IMT imao dve šanse da smanji rezultat, ali je udarce Karamoka i Nikole Glišića odbranio golman domaćeg tima.

Partizan je do trećeg pogotka došao u 40. minutu. Sek je uputio loptu u prostor ka Miloševiću, koji je izašao sam pred golmana IMT-a i lako ga savladao.

Klub iz Novog Beograda je jedini pogodak postigao u 51. minutu, kada je asistenciju Nikole Krstića iskoristio francuski fudbaler Bone.

Partizan je u nastavku napadao, a do četvrtog gola domaći tim stiže u 75. minutu. Odličnu asistenciju zabeležio je Vukotić, a u strelce se upisao Andrej Kostić.

Kostić je četiri minuta kasnije bio najviši u skoku posle slobodnog udarca, ali je glavom pogodio prečku.

Konačan rezultat postavljen je u 83. minutu, kada je Vukotić uputio precizan udarac sa 15-ak metara.

Partizan posle četiri odigrane utakmice u Super ligi Srbije zauzima drugo mesto sa maksimalnih 12 bodova, koliko ima i vodeća Crvena zvezda.

IMT posle pet mečeva zauzima 13. mesto sa četiri boda.

U sledećem kolu Partizan gostuje Radničkom u Nišu, a IMT dočekuje Radnički iz Kragujevca.

