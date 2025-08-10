Partizan ubedljiv protiv Napretka u Kruševcu

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras u Kruševcu ekipu Napretka sa 7:2, u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.

Partizan je blizu prvog gola bio u 17. minutu, kada je sa dva metra Jovan Milošević pogodio stativu.

Crno-beli su nastavili sa napadima i u 31. minutu dolaze do prednosti. Milošević je uspeo da se oslobodi petorice igrača Napretka i izađe sam pred gol kruševačkog tima, a zatim preciznim udarcem savlada golmana Lazara Balevića.

Partizan je do drugog pogotka stigao u 38. minutu, kada je kapiten Bibars Natho precizno šutirao sa ivice kaznenog prostora.

Dva minuta kasnije sa slične udaljenosti mrežu domaćeg tima pogodio je i Bogdan Kostić za 3:0.

Napredak je zaigrao bolje na početku drugog poluvremena i u 53. minutu smanjuje rezultat. Gol glavom postigao je Andrija Majdevac posle odličnog centaršuta Uroša Ignjatovića.

Samo minut kasnije domaći tim iskoristio je veliku grešku golmana Partizana Marka Miloševića, a svoj drugi gol postigao je Majdevac.

Partizan je ipak uspeo da vrati vođstvo od tri gola razlike, golovima Bogdana i Andreja Kostića u 57. i 60. minutu.

Crno-beli su do kraja postigli još dva pogotka. Prvo je u 85. minutu iz daljine mrežu protivnika pogodio Andrej Kostić, da bi konačan rezultat u 90. minutu posle kornera postavio Vukašin Đurđević.

Utakmica je počela minutom ćutanja za nedavno preminulog bivšeg fudbalera Napretka Pavla Jevtića i fudbalera Cera Dragišu Savkovića, koji je poginuo posle udara groma.

Partizan posle tri odigrane utakmice zauzima drugo mesto na tabeli Super lige Srbije sa maksimalnih devet bodova, dok je Napredak posle četiri odigrana meča na 14. mestu sa dva boda.

U narednom kolu Partizan dočekuje IMT, a Napredak gostuje Radničkom u Kragujevcu.

(Beta)

