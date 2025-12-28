Partizan ubedljiv protiv Splita za peti uzastopni trijumf u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“ ekipu Splita sa 110:74 (24:16, 32:22, 27:20, 27:16), u utakmici 12. kola Grupe A ABA lige.

Najefikasniji u beogradskoj ekipi bio je Kameron Pejn sa 24 poena, uz tri skoka, Isak Bonga je dodao 17 poena, uz sedam uhvaćenih lopti, Dvejn Vašington je upisao 15 poena i šest asistencija, dok je Bruno Fernando zabeležio poen manje, uz sedam skokova.

U ekipi Splita Dario Drežnjak je postigao 23 poena, uz pet asistencija i četiri skoka, a po 12 poena su upisali Džejkob Stivens (šest skokova i četiri asistencije) i Vito Kučić (tri skoka).

Partizan je tokom celog prvog poluvremena bio u vođstvu. Posle prve četvrtine crno-beli su vodili sa plus osam (24:16), a razlika je sredinom druge deonice otišla i na plus 13 (36:23).

Split je u završnici prvog poluvremena smanjio na četiri poena razlike (42:38), a Partizan je u poslednja dva minuta druge četvrtine odgovorio serijom 14:0.

Crno-beli su u drugom delu meča nastavili da povećavaju prednost, sve do maksimalnih plus 37 (110:73) nakon trojke kapitena Vanje Marinković 20 sekundi pre kraja.

Partizan posle pete uzastopne pobede zauzima drugo mesto u Grupi A sa skorom 9/1, dok je Split šesti sa tri pobede iz 11 utakmica.

U narednom kolu Partizan u Čačku igra protiv Borca, a Split dočekuje Dubai.

(Beta)

