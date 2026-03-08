Partizan ubedljivo na gostovanju pobedio Bosnu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na gostujućem terenu u Sarajevu Bosnu 96:56 (24:15, 31:12, 26:9, 15:20), u drugom kolu plej-ofa regionalne ABA lige.

Partizan su predvodili Sterling Braun sa 21, Dilan Osetkovski sa 18 i Šejk Milton sa 17 poena.

Jedini dvocifreni kod Bosne bili su Janari Joesar i Donatej Karutes sa po 10 poena.

Partizan je prvi na tabeli sa 17 pobeda i jednim porazom, a Bosna je sedma sa skorom 8/10.

U narednom kolu, Partizan će dočekati Cedevita Olimpiju, dok će Bosna gostovati Igokei.

(Beta)

