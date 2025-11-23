Partizan ubedljivo pobedio Studentski centar u ABA ligi

Partizan je predvodio Džabari Parker sa 28 poena, a pratili su ga Bruno Fernando sa 10 i Nik Kalates i Vanja Marinković sa po devet poena.
Najefikasniji kod Studentskog centra bili su Matic Rebec i Emir Hadžibegović sa po 15 i Darijus Džonson sa 12 poena.
Partizan je u šest odigranih mečeva upisao pet pobeda i jedan poraz i zauzima treće mesto u grupi, a Studentski centar je peti sa dve pobede i šest poraza.
U narednom kolu, Partizan će gostovati Klužu, dok će Studentski centar u Čačku gostovati Borcu.
(Beta)
