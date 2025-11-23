Partizan ubedljivo pobedio Studentski centar u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Studentski centar 94:72 (25:20, 21:21, 23:12, 25:19), u osmom kolu Grupe A regionalne ABA lige.

Partizan je predvodio Džabari Parker sa 28 poena, a pratili su ga Bruno Fernando sa 10 i Nik Kalates i Vanja Marinković sa po devet poena.

Najefikasniji kod Studentskog centra bili su Matic Rebec i Emir Hadžibegović sa po 15 i Darijus Džonson sa 12 poena.

Partizan je u šest odigranih mečeva upisao pet pobeda i jedan poraz i zauzima treće mesto u grupi, a Studentski centar je peti sa dve pobede i šest poraza.

U narednom kolu, Partizan će gostovati Klužu, dok će Studentski centar u Čačku gostovati Borcu.

(Beta)

