Partizan zabeležio važnu pobedu protiv Real Madrida

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom parketu Real Madrid sa 104:90 (21:23, 28:15, 29:34, 26:18), u meču 32. kola Evrolige.

Najefikasniji kod Partizana bili su Kevin Panter i Matijas Lesor sa po 16, Dante Egzum sa 15, Džejms Naneli sa 14, Alen Smailagić sa 11 i Joanis Papapetru sa 10 poena.

Kod Reala bolji od ostalih bili su Džanan Musa sa 22 i Mario Hezonja i Gabrijel Dek sa po 17 poena. Real je drugi na tabeli sa 22 pobede i 10 poraza.

U narednom kolu Partizan će gostovati Monaku, dok će u poslednjem kolu dočekati Panatinaikos.

Partizan je zabelešio 18 pobeda i 14 poraza i nedostaje mu jedna pobeda u poslednja dva kola za plasman mešu osam i plej-of Evrolige.

Real je za nijansu bio bolji rival na početku meča, i većim delom prve četvrtine, zahvaljujući Hangi i Musi, stigao polovinom prvoe deonice i do pet poena prednosti 18:13.

Partizan je uspeo da zadrži priključak, ostane u meču i na prvu pauzu ode sa košem zaostatka 21:23.

Do tri minuta do odlaska na odmor rezultat je bio u egalu, ali tada su crno-beli predvođeni Panterom, Egzumom i Nanelijem i odličnim šutem sa poludistance stigli do dvocifrene prednosti na poluvreme otišli sa vođstvom od 11 poena 49:38.

Na startu drugog poluvremena igrao se koš za koš, sve do petog minuta trećeg dela kada je Real trojkom Hezonje i košem uz faul Muse smanjio zaostatak na pet poena 56:61.

Partizan je odgovorio preko Egzuma, koji je sa pet vezanih poena vratio dvocifrenu prednost na stranu crno-belih 66:56.

Real je u poslednjem napadu u trećoj deonici uspeo da smanji prednost na šest poena (72:78) nakon što je Lesor dosuđen faul nad Musom pri šutu za tri poena, a ovaj je bio precizan sa linije za slobodna bacanja.

Partizan je ušao bolje u poslednju deonicu i nakon trojke Ledeja stigao do 12 poena prednosti 84:72.

Pet minuta pre kraja nakon trojke Smailagića i zakucavanja Nanelija Partizan je stigao do 18 poena prednosti 92:76.

Do kraja meča Partizan je kontrolisao dešavanja na terenu i sigurno priveo meč kraju.

Meč je imao svoju uvertiru, u susretu veterana Partizana i Reala, u kom su veterani crno-belih slavili sa 65:64.

(Beta)

