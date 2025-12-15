Paspalj: Pregovaramo sa Penjarojom

Novi sportski direktor košarkaškog kluba Partizan Žarko Paspalj izjavio je danas da smatra da Mirko Ocokoljić nema želju da nastavi da bude glavni trener i da je doskorašnji šef stručnog štaba Barselone Đoan Penjaroja jedna od osoba sa kojom se pregovara o preuzimanju ekipe crno-belih.

„Ocokoljić je skupio snage da na naš zahtev preuzme tim. Dobio je šansu. On je vredan i poznavalac košarke. Mislim da njegova želja nije da nastavi da bude prvi trener. Ogromna zahvalnost prema njemu što je uzeo tim kad nije bilo drugih rešenja. Pretpostavljam da ovo jeste veliko opterećenje za njega. On će da nastavi da vodi utakmice, biće trener protiv Virtusa. Postoje pregovori sa Penjarojom. Postoji velika volja i želja da bude deo Partizana. Nijedan iole dobar trener koji ima viziju neće da dođe na osam meseci. Pola godine je jako malo“, naveo je Paspalj na konferenciji za novinare.

Ocokoljić je preuzeo ekipu Partizana nakon ostavke Željka Obradovića i potom zabeležio pobede u sve četiri utakmice u kojima je vodio crno-bele – mečevima protiv Bajern Minhena, Kluža, Crvene zvezde i FMP-a.

„Na utakmici protiv Bajerna se Partizan stavio u potpuno 10. plan. Neću da ulazim u nesporazume između Obradovića i Mijailovića. Ono što sam video na terenu je bila najsramotnija slika koju sam doživeo u sportu. Desilo se da su ti igrači, kojima prvo nije bilo jasno šta se dešava, pokazali karakter, možda i inat i reakciju na celu situaciju, i pobedili tu utakmicu. Malo vazduha u situaciji kad ga baš nije i puno bilo. Protiv Kluža je bilo relativno pristojnije, a protiv Zvezde možemo da se pohvalimo velikom pobedom i pokazanim karakterom“, rekao je Paspalj.

Paspalj je naveo da se „ogromna negativna energija“ oko kluba postepeno popravlja.

„Sad je za nijansu bolje. Ovo je daleko od dobrog i pokušavamo da uradimo sve da to bude bolje. Želja da se ova sezona ne baci je velika i zato svi zajedno tražimo rešenja koja su bitna, prioritetna i rešavamo ih svaki dan“, kazao je sportski direktor Partizana.

Paspalj je rekao i da klub ima probleme na bekovskim pozicijama i da se pregovora sa dugogodišnjim NBA plejmejkerom Kameronom Pejnom o dolasku u Partizan.

„Kalates i Milton mi ne zadovoljavaju očekivanja. Voleo bih da vidim brze momke, koje trče levo desno, mi smo sporiji. Želja za dovođenjem plejmejkera ima smisla. Ovde je potrošeno mnogo para na čudne i nejasne stvari. Jako je malo dobrih rešenja u Evropi na tržištu i onda ti ostane Amerika. Tu već postoji začkoljica koliko će tom igraču biti potrebno vremena za adaptaciju. U kontaktu smo sa Pejnom“, kazao je Paspalj.

Sportski direktor crno-belih rekao je da će ekipa u „jednom momentu“ pretpreti određene promene.

„U ovom momentu ne pričamo o tome, samo ćemo da vidimo kako da budemo bolji. Džabari (Parker) nije u nekom preteranom stanju, to je ogroman teret za klub i ove i sledeće godine. To ćemo da rešavamo. Nadamo se da će on svojim partijama da vrati klubu“, naveo je Paspalj.

Paspalj je izjavio i da bi želeo da vidi više domaćih igrača u Partizanu, ali da smatra da je teško to sprovesti bez negativnih posledica po rezultate tima.

„Svakako da bi svako od nas želeo da ima dosta više domaćih igrača. Partizan i Zvezda se tu nalaze u nebranom grožđu. Ljudi hoće pobede. Čak smo i spremni da prihvatimo strance koji tu ostanu duže od dve godine kao naše. Kako izbalansirati između želje da napraviš igrače, da imaš dovoljno strpljenja da postanu to što očekuješ da postanu i obezbediti rezultat kojima će navijači biti zadovoljni, tj. pobede. Nemamo veliki broj opcija, ali ćemo pokušavati“, kazao je sportski direktor Partizana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com