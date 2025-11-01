Patrik Vijera nije više trener Đenove

Vijera je otpušten pošto ekipa nije ostvarila nijednu pobedu u prvih devet kola u Seriji A i zauzima poslednje 20. mesto na tabeli sa tri boda.

Đenova je saopštila da Vijera nije više trener ekipe, zahvalila mu je na posvećenosti i profesionalizmu i poželela sreću u budućnosti.

Ekipu će privremeno predvoditi Roberto Murđita i Domeniko Krišito.

Vijera je prošlog novembra na klupi zamenio otpuštenog Albera Đilardina kada je ekipa bila jednu poziciju iznad zonse ispadanja. On je sa Đenovom osvojio 13. mesto prošle sezone i produžio je ugovor na još dve godine.

Međutim, Đenova je izgubila šest od devet utakmica ove sezone, a prošlog vikenda je na svom terenu izgubila 0:2 od Kremonezea.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com