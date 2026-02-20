Pau Gasol predstavlja sportiste u odboru MOK na Igrama 2028. u Los Anđelesu

Legendarni španski košarkaš Pau Gasol predstavljaće sportiste u Izvršnom odboru Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Gasol je u Los Anđelesu sa Lejkersima osvojio dve titule u NBA ligi, a bio je član olimpijske komisije koja je nadgledala pripremu i tok takmičenja na Igrama u Tokiju 2021. godine.

Član Kuće slavnih od 2023. godine, izabran je za predsednika Sportske komisije MOK, što je uticajan odbor od 15 članova.

Njegov dres sa brojem 16 povučen je i nalazi se pod svodovima hale Lejkersa, u kojoj će se održati gimnastička i boks takmičenja na Igrama u Los Anđelesu.

Gasol je pet puta igrao na Olimpijskim igrama i osvojio je srebrne medalje u Pekingu 2008. i Londonu četiri godine kasnije, a bronzu u Rio de Žaneiru 2016.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com