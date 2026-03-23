Paunović: Da iskoristimo meč protiv Španije na najbolji način

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović rekao je danas u Staroj Pazovi da u predstojećoj prijateljskoj utakmici protiv Španije želi da vidi tim koji se takmiči i dodao da će taj meč biti prava provera pred Ligu nacija.

„Sa zadovoljstvom isčekujem okupljanj, a potom i utakmice. Nema prijateljskih mečeva… Želim da vidim da se tim takmiči. Očekujemo utakmicu gde će protivnik na svom terenu imati veći posed, gde će konstantno pokušavati da nas spušta u nisku zonu i da nas napada, očekujemo da će želeti da dominira“, rekao je Paunović na konferenciji za novinare.

„Mi želimo da odgovorimo na to i da ne dopustimo da budemo konstantno u tom kličnu, da pokažemo fizičke sposobnosti da se nadmećemo, ali i tehničko-taktičke da mi ugrožavamo protivnika, da imamo timski duh i da na tome da gradimo za dalje“, dodao je on.

Fudbaleri Srbije će 27. marta od 21.00 gostovati selekciji Španije na stadionu Keramika u Viljarelu, dok će 31. marta od 18.00 dočekati Saudijsku Arabiju na TSC Areni u Bačkoj Topoli od 18.00.

Srbija je u martu prvobitno trebalo da igra u Dohi sa Katarom i Saudijskom Arabijom, ali su ti mečevi otkazani zbog bezbedonosne situacije na Bliskom istoku.

„Tako je ispalo, žao nam je zbog razloga koji je do toga doveo, ali dobro što smo na vreme reagovali i imali plan b. Ovaj miks utakmica je jako dobar za period u kojem se nalazimo. U Ligi nacija igramo u jakoj grupi, sličan stil reprezentacija su Holandija i Nemačka kao i Španija, tako da će biti dobra provera u tom pogledu. Fizički i morfološki su drugačije, ali na tehničko-taktičkom planu su slične“, rekao je Paunović.

„Španija je dobar protivnik da možemo da se proverimo pre nego što dođemo do Lige nacija… Ne dobijamo često priliku da igramo ovakve utakmice. Ako i nismo najbolje spremni momentalno, prilika ne bira momenat. Moramo da damo sve od sebe da se pripremimo za ovu utakmicu i da je iskoristimo na najbolji način“, istakao je selector Srbije.

Novinare je posebno zanimao povratak braće Milinković Savić, Sergeja i Vanje, u nacionalni tim.

„Njihov povratak je za mene i na ličnom i na profesionalnom planu jedan izuzetak događaj i zadovoljstvo da mogu ponovo da radim sa njima. To je veliki dobitak za srpski fudbal, ponovni dobitak. Njihov povratak velika je stvar i za naš timski duh, s obzirom da su obojica važni karakteri u svlačionici“, rekao je Paunović.

„Mislim da imamo jači tim i jaču reprezentaciju, jako mi je drago što možemo da računamo sve njih. Sve to dodaje našem procesu pravljenja tima koji će kroz naredne mesece i utakmice, koja nas vodi do našeg krajnjeg cilja a to je plasman na Evropsko prvenstvo“, dodao je.

Paunović je naveo da se još utvrđuje stanje igrača posle klupskih obaveza prošlog vikenda, da su moguće promene na spisku, ali je i naveo da je Stefan Bukinac priključen A timu.

Paunović je kazao da fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai nije na spisku za ove utakmice na njegovu molbu i naveo da mu je rekao da računa na njega, kao i da Jovana Miloševića nema zbog povrede.

Paunović je upitan i o eventualnom pozivu Stefanu Bajčetiću.

„Radimo sa igračima koji eventualno mogu da budu selektirani, ali ne bi bilo korentno da o tome pričam javno. Ako postoje uslovi, za svakog igrača, mi smo tu, i čekamo neki signal“, istakao je selector Srbije.

U medijima je bilo navoda da Paunović razmišlja o Lukasu Barosu, Brazilcu iz Vojvodine.

„Verujem da je sve to krenulo jednom mojom posetom Novom Sadu kada sam gledao utakmicu Vojvodine. Bio sam iznenađen kvalitetom Barosa i rekao da nam takav profil igrača treba, nisam rekao da ćemo da ga dovedemo u reprezentaciju“, rekao je Paunović.

„Ovo je pitanje za celu javnost – da li mi želimo igrača koji nema srpsko poreklo. To je anketa koju vi treba da sprovedete i da javnost bude spremna za to. U ovom trenutku to nije slučaj, ne isključujemo je, ali Nismo ni u kakvom procesu da se to desi za sada“, dodao je on.

Paunović je tokom skoro jednočasovne konferencije za novinare govorio i o tome da su Dejan Zukić i Boris Matić igrači koji se takođe prate, da u domaćoj ligi ima kvalitetnih igrača, da veruje u njihov potencijal, ali je i istakao da ne poklanja šansu nikome.

„Mi ne poklanjamo šanse nikome. Ovde postoji konkurs za reprezentaciju Srbije. Imaju svoje klubove i šansu da pokažu nešto. Kada imaju priliku da dođu ovde i tada imaju šansu da nam pokažu nešto. Na prošlom okupljanju sam došao sa jednom idejom o određenim igračima, a otišao sam sa mnogo boljom idejom o njima“, rekao je Paunović.

(Beta)

