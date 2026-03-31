Paunović: Ideja igre je tu, potrebno dodatno uigravanje

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je večeras da njegova ekipa poseduje jasnu ideju igre, ali da je za bolje rezultate neophodno dodatno uigravanje i stabilnost tokom svih 90 minuta.

„Možemo da kažemo da su svi osnovni elementi tu, ali nam nedostaje kontinuitet. U situacijama kada sami sebi otežamo posao, kao što je to bio slučaj večeras, teško je kontrolisati ritam utakmice na način na koji želimo. Igrali smo pod pritiskom sopstvenih grešaka i rezultatskog zaostatka“, rekao je Paunović za TV Arena sport.

Srbija je večeras na svom terenu u Bačkoj Topoli pobedila Saudijsku Arabiju 2:1, u prijateljskom meču.

Paunović je istakao da je njegova ekipa u drugom poluvremenu odigrala bolje nego u prvom.

„U drugom poluvremenu videli smo kvalitetne akcije i nekoliko ozbiljnih pokušaja ka golu. To je pokazatelj da imamo potencijal, ali je potrebno još rada kako bismo unapredili završnicu i ukupnu igru. Verujem da su navijači mogli da uživaju“, dodao je selektor.

Posebno je izdvojio potez Strahinje Pavlovića, koji je atraktivnim pogotkom doneo izjednačenje.

„Takvi trenuci prave razliku. Igrači koji preuzimaju odgovornost i prave iskorak napred su ono što nam je potrebno. Govorio sam im da fudbal moraju da igraju sa samopouzdanjem, ali i sa energijom i željom. To su stvari koje želimo da vidimo na terenu“, naglasio je Paunović.

Na kraju, selektor je čestitao mlađim selekcijama na zapaženim rezultatima.

„Veliki uspeh za naše mlađe reprezentacije i razlog za ponos. Znamo koliko truda i odricanja stoji iza tih rezultata i zato im upućujem iskrene čestitke“, zaključio je Paunović.

(Beta)

