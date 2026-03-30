Paunović: Jedini način da napredujemo je da igramo protiv najboljih

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je danas da je jedini način za napredak nacionalnog tima igranje protiv najjačih selekcija, bez obzira na trenutnu razliku u kvalitetu.

Kako je naveo, stručni štab svesno bira zahtevne protivnike kako bi ekipa kroz takve mečeve podizala nivo igre.

„Bez obzira na razliku, jedini način da je smanjimo jeste da se takmičimo sa najboljima. Spremni smo da prihvatimo svaki ishod, jer je to deo procesa. Ne želimo da se krijemo, potrebni su nam jaki rivali“, rekao je Paunović na konferenciji za novinare, uz napomenu da bi uskoro mogla biti potvrđena i prijateljska utakmica protiv Argentine.

Selektor je istakao da je aktuelni period važan za uigravanje ekipe kroz mečeve bez rezultatskog imperativa, dok će naredni izazovi biti u Ligi nacija, a potom i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Govoreći o prethodnom susretu sa Španijom, u kom je Srbija na gostujućem terenu poražena 0:3, Paunović je ocenio da je tim pokazao želju i disciplinu u sprovođenju taktičkih zahteva, ali da je nedostajala konkretnost u završnici napada.

„Imali smo jasnu ideju i trudili smo se da iznesemo loptu na protivničku polovinu i ugrozimo rivala, ali to nismo uspevali da realizujemo u dovoljnoj meri“, objasnio je selektor.

On je ponovio da je proces rada podeljen u tri faze i da je trenutno u toku prva, koja traje do juna, uz fokus na tehničko-taktičko unapređenje. Paunović je naglasio da ostaje pri formaciji 4-2-3-1, ističući kontinuitet kao ključni faktor napretka.

Uoči narednog meča protiv Saudijske Arabije, selektor je najavio određene promene u sastavu, uslovljene i taktičkim razlozima i fizičkim stanjem igrača.

„Očekuje nas protivnik koji je pokazao kvalitet i na najvećoj sceni. Moramo biti maksimalno ozbiljni, jer ovo nije formalna utakmica. Biće dosta intenziteta i kontranapada, a naš cilj je da unapredimo završnicu i igru u poslednjoj trećini terena, ali i odbranu u kaznenom prostoru“, rekao je Paunović.

Posebno je pohvalio učinak Sergej Milinković-Savić, ocenivši njegov nastup kao izuzetan, uz napomenu da poseduje kvalitet za najveće evropske klubove poput Barselone i Real Madrida.

Selektor se osvrnuo i na značaj kapitena Aleksandar Mitrović, naglašavajući njegov doprinos timu kako kroz igru, tako i kroz lidersku ulogu u svlačionici. Kako je naveo, Mitrović se uspešno vratio nakon povrede i u poslednjim utakmicama pruža zapažene partije, uz golove i asistencije koje potvrđuju njegov značaj za reprezentaciju.

Govoreći o planu za golmansku poziciju, Paunović je otkrio da će meč započeti Predrag Rajković, dok će u nastavku priliku dobiti Đorđe Petrović, u cilju dodatne provere forme i opcija među stativama.

Selektor je na kraju uputio podršku omladinskoj reprezentaciji Srbije, ističući da je ceo nacionalni tim uz mlade igrače koji su nadomak plasmana na Evropsko prvenstvo i predstavljaju važan deo budućnosti srpskog fudbala.

Utakmica između Srbije i Saudijske Arabije igra se u utorak na stadionu TSC u Bačkoj Topoli od 18 časova.

(Beta)

