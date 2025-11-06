Paunović: Maksimalno smo fokusirani na Englesku

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je danas da je njegova ekipa maksimalno fokusirana na predstojeću utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Engleske i dodao da od svojih igrača u tom duelu želi da budu hrabri, pametni, organizovani i da veruju do kraja.

„Prva utakmica je uvek najvažnija. Maksimalno smo fokusirani na Englesku – reprezentaciju koja je već obezbedila plasman i dominirala tokom kvalifikacija. Nisu primili nijedan gol, njihovi napadači nisu imali milosti. Biće to najteži mogući protivnik. Ali u fudbalu je uvek 11 na 11. Srce, vera i priprema često prave razliku. Želimo da budemo hrabri, pametni, organizovani i da verujemo do kraja“, naveo je Paunović u intervjuu za sajt Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

Selekcija Srbije će u svoje preostale dve utakmice u evropskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo prvo 13. novembra igrati u Londonu protiv reprezentacije Engleske, pa potom tri dana kasnije u Leskovcu protiv Letonije.

Na dve utakmice do kraja kvalifikacija, reprezentacija Srbije je treća na tabeli Grupe K sa 10 bodova, osam manje od prvoplasirane Engleske, koja je već obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo, i jednim manje od Albanije, koja zauzima drugo mesto koje nosi plasman u baraž.

Paunović je rekao da bi pred utakmicu protiv Engleske svojim igračima poručio da veruju u sebe i nikad ne odustaju.

„Da budemo najbolja verzija sebe i da verujemo u uspeh – u saigrača, u grupu i u podvig koji jurimo zajedno“, kazao je Paunović.

Selektor reprezentacije Srbije naveo je i da njegovom pozivu za predstojeće duele protiv Engleske i Letonije zbog povreda nisu mogli da se odazovu određeni igrači koji su „bitni za koncepciju tima“, kako u „tehničkom i taktičkom“, tako i u „ljudskom“ smislu.

On je rekao i da stubovi njegove ekipe treba da budu organizovanost, disciplina, hrabrost i pokazivanje talenta.

„To su četiri stuba. Redosled nije bitan, uvek jedan od njih dođe više do izražaja. Tek kad spojite sva četiri, dobijate i onaj peti, u fudbalu možda i najvažniji – pravo da se sreća okrene na vašu stranu. Znam iz ličnog iskustva, što igračkog, što trenerskog, u velikim utakmicama sreća može biti presudan faktor, ali samo ako ste ispunili prethodna četiri preduslova“, izjavio je Paunović.

