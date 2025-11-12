Paunović: Meč protiv Engleske za nas je kao finale Svetskog prvenstva

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je večeras uoči meča sa Engleskom da njegov tim veruje u sebe i da je spreman da pruži maksimum protiv rivala koji spada u red najjačih reprezentacija sveta.

„Želimo da pokažemo drugačiji fudbal i drugačije lice. Svesni smo da Engleska ima izvanredan tim i da je u sjajnoj formi, ali verujem u našu ekipu. Radili smo naporno od ponedeljka otkako smo se okupili, atmosfera je odlična i imamo veliku podršku. Biće ključno kako otvorimo meč, ali verujem da možemo da odgovorimo izazovu protiv jedne fudbalske supersile“, rekao je Paunović na konferenciji za novinare u Londonu.

Srbija će sutra gostovati Na Vembliju selekciji Engleske, u utakmici sedmog kola Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Pristup mora biti kao da igramo finale. Engleska je u ovom trenutku među najboljim selekcijama na svetu, jedan od favorita za osvajanje Svetskog prvenstva. Za nas je ovo meč koji može da uđe u istoriju i zato smo svi uzbuđeni“, dodao je Paunović.

Na poređenja sa duelom protiv Portugalije, takođe u kvalifikacijama za SP, kada je Srbija slavila u Lisabonu i izborila plasman na Mundijal, selektor je odgovorio: „Ako se tako nešto već desilo, zašto ne bi i sada? Znamo u kakvim okolnostima igramo, ali imamo dosta fudbalera koji poznaju engleski fudbal i koji su navikli na visok nivo takmičenja. Igramo 11 na 11, uvek postoji način da se pronađe šansa.“

Paunović je rekao da se nije bilo mnogo vremena za pripreme, ali je zadovoljan odgovorom tima.

„Momci su fantastično reagovali. Na treninzima su sproveli sve ideje i principe koje smo pripremili. Sutra će se videti koliko smo uspeli da ih prenesemo na teren“, rekao je on.

Kapiten Aleksandar Mitrović zbog povrede neće biti u sastavu, ali je, kako je rekao selektor, sve u timu jasno definisano.

„Razgovarao sam sa Mitrom (Mitrović) i Blekijem (Nikola Milenković), postoji hijerarhija i tačno se zna ko preuzima kapitensku traku. To je normalan proces u timu“, kazao je on.

Govoreći o mogućoj formaciji, Paunović nije otkrivao detalje, ali je nagovestio taktičke promene.

„Postoji mogućnost da uvedemo i faktor iznenađenja. Englezi su izuzetno profesionalni i sigurno su dobro analizirali naš rad, ali i mi imamo svoje adute“, rekao je selektor Srbije.

Selektor je podsetio da je vera i zajedništvo ono što ovaj tim nosi.

„Sve počinje i završava se verom. Imamo podršku navijača, porodica, i to se oseća. U ovakvim utakmicama zajedništvo i vera prave razliku“, izjavio je on.

Na kraju je dodao da je izuzetno zadovoljan odnosom i atmosferom među igračima.

„Prezadovoljan sam reakcijom i pristupom cele ekipe. Ovo je jedna od najboljih grupa s kojima sam radio. Postoji veliko međusobno poštovanje i to mi olakšava posao. Sada je na nama da sve to pretočimo u igru i rezultat“, zaključio je Paunović.

Srbija je treća u grupi sa 10 bodova, jednim manje od drugoplasirane Albanije. Engleska je sa 18 poena prva u grupi i od ranije je obezbedila plasman na Mundijal.

Meč u Londonu igra se sutra od 20.45.

(Beta)

