Paunović: Možemo bolje

Selektor fudbalera Srbije Veljko Paunović izjavio je večeras posle poraza od Engleske da je zadovoljan pristupom ekipe, ali ne i rezultatom, ističući da tim ima prostor za napredak.

„Zadovoljan sam odnosom igrača, hrabrošću i odvažnošću koju smo pokazali. U drugom poluvremenu smo bili sigurniji sa loptom i imali mnogo situacija iz kojih smo mogli da izjednačimo. Bilo je prilika koje smo mogli bolje da rešimo“, izjavio je Paunović za TV Arena sport.

Srbija je večeras poražena u Londonu od Engleske 0:2, u sedmom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Rezultatom nisam zadovoljan, verujem da možemo više. Drago mi je što su bekovi odigrali dobro, i Mimović i Terzić imali su težak zadatak. Kao tim smo izgledali solidno i važno je da nastavimo da napredujemo“, rekao je Paunović.

Meč protiv Engleske je bio debitantski za Paunovića na mestu selektora nače selekcije.

„Možda ja nisam najbolje preneo ideju. Na početku nismo želeli da otkrivamo naše namere, ali smo praktično poklanjali lopte Englezima. U nastavku smo uhvatili ritam i to je trebalo da bude naš pristup i u prvom delu. To su procesi kroz koje moramo da prođemo, treba nam još vremena da se bolje razumemo. Stvorili smo dosta prekida i kornera, imali smo jednu odličnu priliku u prvom poluvremenu, trenirali smo to, ali je falio jedan blok. Sve to može bolje“, dodao je selektor.

Srbija će kvalifikacije završiti duelom protiv Letonije u Leskovcu u nedelju od 18 časova.

(Beta)

