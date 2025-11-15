Paunović pred meč protiv Letonije: Moramo da izađemo motivisani, organizovani i sa jasnim ciljem

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je danas da njegova ekipa, uprkos tome što je ostala bez šanse da kroz kvalifikacije izbori plasman na naredno Svetsko prvenstvo, ima odgovornost da na predstojećoj utakmici protiv selekcije Letonije igra motivisano, organizovano i sa jasnim ciljem.

„Letonija ima osam novih igrača koje su pozvali za ovo okupljanje, verujem da oni isto imaju svoju motivaciju i pristup za sutra, ali mi moramo da imamo jasan model kako ćemo da sprovedemo jednu takmičarsku utakmicu. Dokle god postoji šansa za bilo kakvo takmičenje sa ostalima mi moramo iz odgovornosti prema nacionalnom grbu i timu, i kultu reprezentacije koji želimo da nastavimo da gradimo, da izađemo veoma motivisani, dobro organizovani i sa jasnim ciljem“, naveo je Paunović na konferenciji za novinare.

Reprezentacija Srbije će u nedelju od 18 časova u Leskovcu dočekati selekciju Letonije, u utakmici poslednjeg, osmog kola Grupe K evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Obe selekcije su ostale bez šanse da kroz kvalifikacije izbore plasman na naredno Svetsko prvenstvo. Reprezentacija Srbije će kvalifikacije završiti na trećem mestu na tabeli Grupe K, a Letonija na četvrtoj poziciji.

Reprezentacija Srbije je u četvrtak u Londonu izgubila od selekcije Engleske 0:2 i ostala bez šanse da kroz kvalifikacije izbori plasman na naredno Svetsko prvenstvo.

„Protiv Engleske smo imali dve slike naše ekipe. U prvom poluvremenu malo defanzivnije, a u u drugom poluvremenu sa više hrabrosti i ubeđenja. Sutra možemo da nastavimo da sprovodimo sve stvari koje smo detektovali da se bile pozitivne, sve ono što liči na nas. Moramo da u tome insistiramo i da budemo još ubedljiviji i da u skladu sa tim rastemo kao ekipa. Sutra je velika prilika da primenimo mnogo stvari koje su nama sklone da radimo i koje možemo da sprovedemo, i da u njima budemo uspešniji nego protiv Engleske“, rekao je Paunović.

Paunović je naveo da će na utakmici protiv Letonije biti određene promene u sastavu u odnosu na meč protiv Engleske i dodao da će Ivan Ilić zbog povrede sigurno propustiti predstojeći duel.

„Planiramo neke promene, s obzirom da imamo i drugačijeg protivnika i drugačije okolnosti, jer posle poslednje utakmice imamo i igrače sa nekim određenim povredama koje mogu da budu razlog da modifikujemo naš tim. Ivan Ilić nije ozbiljno povređen, ali će mu trebati vremena da se oporavi i isključen je za sutrašnji meč“, kazao je Paunović.

Selektor reprezentacije Srbije pohvalio je igru svoje ekipe u meču protiv Engleske i dodao da će razgovore o produženju saradnje sa Fudbalskim savezom Srbije (FSS) obaviti nakon utakmice protiv Letonije.

„Momci su obavili sjajan posao. Svi smo bili razočarani rezultatom, ali je bilo dovoljno dobrih stvari da se pripremi i gradi ubuduće. Ostavili smo razgovore za posle ove utakmice, u kojoj nam je jako važno da odigramo maksimalno na najvećem mogućem nivou. Poslednja je utakmica pa je važno da se ostavi dobar utisak“, naveo je Paunović.

(Beta)

