Paunović: Želim da igračima vratim veru u plasman na Svetsko prvenstvo

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je danas da želi da svojoj ekipi vrati veru u ostvarivanje dobrog rezultata na predstojećoj utakmici protiv Engleske i plasman na naredno Svetsko prvenstvo.

„U razgovoru sa igračima sam detektovao nekoliko problema sa kojima se oni suočavaju. Prvi je podrška publike i javnosti, a zatim jasnoća u svakodnevnom radu. Prvo što ja mogu da uradim je da im vratim međusobno poverenje i veru da je moguće da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Veru da možemo da protiv Engleske napravimo rezultat koji će nas ostaviti sa šansom da protiv Letonije imamo šansu za baraž. Radiću na samopouzdanju i međusobnom i uzajamnom poverenju. To su ključne stvari“, naveo je Paunović na konferenciji za novinare.

Reprezentacija Srbije će u četvrtak od 20.45 u Londonu igrati protiv selekcije Engleske, u utakmici sedmog kola Grupe K evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Selekcija Srbije će potom u nedelju u Leskovcu dočekati Letoniju, u utakmici poslednjeg kola kvalifikacija.

Reprezentacija Srbije je treća na tabeli Grupe K sa 10 bodova, osam manje od prvoplasirane Engleske, koja je već obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo, i jednim manje od Albanije, koja zauzima drugo mesto koje nosi plasman u baraž.

„Engleska je bila jako uspešna i samouverena u ovim kvalifikacijama. Ispunili su jedan proces i sad se nalaze u svojoj najboljoj verziji. Mislim da će biti jedan od favorita na Svetskom prvenstvu. Maksimalan fokus treba da bude na nas i našu pripremu“, dodao je Paunović.

Reprezentacija Srbije je u prvom međusobnom duelu protiv selekcije Engleske u ovim kvalifikacijama u Beogradu izgubila 0:5.

„Mi treba da potenciramo dobre stvari koje smo radili na toj utakmici. Falilo nam je da budemo učestaliji, malo više da smo bili na strani lopte, nego bez lopte. Da radimo dobre stvari dobro ponovo i da ubacimo novitete. Izgubili smo utakmicu zbog prekida, treba da poboljšamo defanzivne prekide i da imamo plan u ofanzivnim prekidima. Mora i da se veruje u taj plan i da se on sprovodi kako treba. Uvek ćemo tražiti od igrača da akcije izvode kako treba. Bez preciznosti ne može da se igra. Mora svako da shvati svoju ulogu i da je sprovodi najbolje što može“, kazao je Paunović.

Paunović je 30. oktobra imenovan za selektora reprezentacije Srbije, nakon sporazumnog raskida saradnje sa Draganom Stojkovićem.

„Shvatio sam to kao svoju dužnost. Situacija nije laka. Ja to shvatam kao izazov. Ovo je možda i poslednji momenat da radim zajedno sa ovom grupom i da pokušamo da jedan težak izazov pretvorimo u šansu i prednost za nastavak dalje saradnje. Nisam mogao da propustim ovaj trenutak. Podrška igrača je takođe prevashodno ono zbog čega sam ovde. Nije bilo vreme za priču o ugovoru. Morali smo odmah da odlučimo. Želim da vidim i odgovor igrača na zahteve koje ćemo postaviti. Sve ima celokupnu širinu, ali je sada primaran fokus na rezultat i ovaj ciklus“, rekao je Paunović.

Novi selektor reprezentacije Srbije rekao je i da već ima ideju na koji način će igrati njegova ekipa, kao i da smatra da je najvažnija stvar prilagoditi sistem i uloge kvalitetima igrača.

„Sve varijante su moguće. Volim da igram u formaciji sa četiri odbrambena igrača. Međutim, to je samo polazna tačka jednog sistema. Bitno je koji igrači igraju na tim pozicijama, koje su njihove svojstvenosti, koje zadatke mogu da izvršavaju i kako se to uklapa u model igre. Već imam ideju šta želim da radim. Volim da igrači igraju u sistemu na koji su navikli. Na pozicijama na kojima imaju najbolje učinke. Mislim da je to jedan veoma važan faktor i kriterijum koji gledam da svi moji timovi zadovoljavaju. Da sistem i uloge budu prilagođene kvalitetima igrača“, naveo je Paunović.

Paunović je izjavio i da je važno da njegova ekipa bude dobra u organizaciji igre.

„Svakako da tehničko-taktički uvek možemo bolje. Možemo da se poboljšamo u svim fazama. Mislim da je organizacija igre važna za definisanje jasnih uloga svih igrača u sistemu. Jasnoća šta radimo kada imamo loptu i kako se ponašamo bez lopte. To daje dobru osnovu ekipi da se poboljša samopouzdanje i međusobne funkcije igrača. Moramo da nađeno način na koji ćemo izgledati opasno sa loptom. Ne želim da igrači imaju strah, ali želim da znaju da budu mudri, fudbal je nadmetanje kod kog mali detalji u sklopu organizacije odlučuju pobednika“, kazao je selektor reprezentacije Srbije.

Paunović je rekao da su odsustva Aleksandra Mitrovića i Nemanje Maksimovića zbog povreda najveći pehovi za njegovu ekipu pred mečeve protiv Engleske i Letonije.

„Na povredama smo izgubili Mitrovica i Maksimovića, to su nam najveći pehovi. Mislim da na spisku pokrivamo pozicije bekova i gledaćemo da izvučemo maksimum iz toga. Potrebno mi je da u nastavku pronađem još više talenata koji mogu da obave zadatke u zavisnosti od formacije i sistema“, naveo je on.

Paunović je izjavio i da je razgovarao sa Vanjom Milinkovićem-Savićem i Sergejem Milinkovićem-Savićem, koji duže vreme nisu igrali za reprezentaciju, kao i sa Dušanom Tadićem, koji se nakon završetka prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva povukao iz nacionalnog tima, u cilju njihovog povratka u selekciju Srbije.

„Za Vanju i Sergeja je ovo bilo previše rano da se odazovu, ali su ostavili vrata otvorena za sledeće okupljanje u martu. Mislim da Tadićeva kreativnost i liderska sposobnost znači mnogo za ovu grupu. Jako bi nam dobro došao za ovo okupljanje, što se nažalost nije desilo“, naveo je Paunović.

Paunović je rekao i da želi da se nacionalni tim maksimalno poštuje i najavio da planira da uvede kodeks kojim će se kazniti svaki igrač koji ne bude „ispunjavao vrednosti koje treba da ima jedan reprezentativac“.

„Dokle god ja budem bio ovde želim da se reprezentacija maksimalno poštuje. Mora da se odgovara na pozive, da se ne izmišljaju povrede i kojekakvi razlozi. Moramo u Savezu da napravimo kodeks i posledice koje će da snose igrači koji ne ispunjavaju vrednosti koje treba da ima jedan reprezentativac. Moramo da prevaziđemo neke lične situacije i stavimo reprezentaciju i naš narod iznad svega“, kazao je novi selektor reprezentacije Srbije.

Selektor je rekao i da se u njegovom stručnom štabu nalazi dosta „iskusnih“ stranaca sa kojima je sarađivao u prethodnom periodu i dodao da će pokušati da ih uklopi sa srpskim stručnjacima, među kojima se nalazi i pomoćni trener AEK-a iz Atine Aleksandar Rogić.

Paunović je naveo i da postoji napredak u infrastrukturi domaćeg fudbala i dodao da mu je želja da srpski fudbal stekne visoku reputaciju i da se publika vrati na stadione

„Mislim da je neosporan naš talenat i strast za fudbalom. Postoji veliki pomak u infrastrukturi i konkretno takmičenju. To je sve jedan proces. Cilj i želja svih nas je da naš fudbal ima visoku reputaciju, da bude gledan. Povratak publike na naše najveće stadione u Beogradu. Moramo da se usko fokusiramo na ovo okupljanje i male zadatke koje imamo. Moramo da ih sprovodimo, da im vraćamo poverenje i samopouzdanje, da na terenu znaju jasno koje su njihove funkcije i da igramo kao tim. To će doneti dobru energiju koja će da donese dobre rezultate i povratak publike na stadion“, izjavio je novi selektor reprezentacije Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com