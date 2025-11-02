Pavlović doneo pobedu Milanu u derbiju protiv Rome

Fudbaleri Milana pobedili su večeras na svom terenu Romu sa 1:0, u utakmici 10. kola italijanske Serije A.

Jedini gol na meču postigao je srpski fudbaler Strahinja Pavlović u 39. minutu.

On je odlično ispratio polukontru i iskoristio asistenciju Rafaela Leaa.

Roma je najbolju priliku za izjednačenje imala u 82. minutu, kada je penal izveo Paulo Dibala, ali je njegov udarac odbranio golman Milana Majk Menjan.

Pavlović je za Milan igrao ceo meč, dok je srpski golman Mile Svilar branio ceo meč za Romu.

Milan na trećem mestu Serije A ima 21 bod i zaostaje jedan bod vodećem Napoliju. Roma takođe ima 21 bod i zauzima četvrto mesto.

U narednom kolu Milan gostuje Parmi, dok Roma dočekuje Udineze.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com