Pavlović saopštio spisak košarkašica za utakmice protiv Islanda i Portugala

Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović saopštio je danas spisak igračica za predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv selekcija Islanda i Portugala.

Reprezentacija Srbije će prvo u sredu, 12. novembra, na gostujućem terenu igrati protiv Islanda, u utakmici prvog kola Grupe G prve faze kvalifikacija, da bi potom u subotu, 15. novembra, u Beogradu dočekala Portugal.

Na prvom spisku koji je Pavlović objavio kao selektor košarkašica Srbije nalaze se i: Dragana Stanković (Lublin), Jovana Nogić (Jekaterinburg), Maša Janković (Gernika), Ivana Raca (Atinaikos), Nevena Rosić (Keltern), Jovana Boričić (Čata Dijožsport), Jovana Jevtović (Šopron), Aleksandra Stanaćev (Estudijantes), Jovana Popović (Mega) i Marta Jovanović (Partizan 1953).

Spisak kompletiraju igračice Studenta Nadežda Nedeljkov i Nevena Vučković, i košarkašice Crvene zvezde Mina Đorđević, Marta Mitrović, Ivana Katanić, Aleksandra Katanić, Teodora Turudić i Ivon Anderson, koja će se zbog pregleda u Sjedinjenim Američkim Državama ekipi priključiti tek 13. novembra.

Reprezentacija Srbije će se okupiti ovog vikenda u beogradskom hotelu „Kraun Plaza“, a treninge će obaviti u Hali sportova „Ranko Žeravica“, u kojoj će i dočekati selekciju Portugala, i u dvorani „Master“ u Zemunu.

(Beta)

