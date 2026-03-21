Pavlović strelac u pobedi Milana protiv Torina

Fudbaleri Milana pobedili su danas na svom terenu Torino sa 3:2, u utakmici 30. kola italijanske Serije A.

Srpski fudbaler Strahinja Pavlović doveo je Milan u vođstvo u 36. minutu sjajnim golom sa oko 25 metara, ali je Torino do kraja poluvremena, u 44. minutu, izjednačio golom Đovanija Simeonea.

Domaća ekipa je na startu drugog poluvremena ponovo povela, pošto su Aderien Rabio i Jusuf Fofana pogodili mrežu gostuju u 54. i 56. minutu. Konačan rezultat postavio je Nikola Vlašić sa penala u 82. minutu.

Ekipa Milana je upisala 18. pobedu u šampionatu Italije i trenutno je druga na tabeli sa 63 boda, odnosno ima pet bodova manje od prvoplasiranog Intera koji tek treba da odigra svoj meč 30. kola. Na drugoj strani, Torino je na 14. pozciji sa osvojena 33 boda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com