Pavlović strelac u porazu Milana od Kremonezea, Roma pobedila Bolonju

Fudbaleri Kremenozea pobedili su večeras na gostujućem terenu Milan 2:1, u prvom kolu italijanske Serije A.

Jedini gol za Milan postigao je srpski reprezentativac Strahinja Pavlović u prvom minutu nadoknade poluvremena.

Golove za Kremoneze postigli su Federiko Baskiroto u 28. i Federiko Bonacoli u 61. minutu.

U narednom kolu, Milan će gostovati Lečeu, dok će Kremoneze dočekati Sasuolo.

U istom terminu, Roma je na svom terenu u Rimu pobedila Bolonju 1:0, golom Vesli Fransa u 53. minutu.

Roma će u sledećem kolu gostovati Pizi, dok će Bolonja dočekati Komo.

