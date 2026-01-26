Pegula eliminisala Kiz, Anisimova u četvrtfinalu u Melburnu

Branilac titule na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu, američka teniserka Medison Kiz eliminisana je danas u osmini finala, pošto je izgubila od sunarodnice Džesike Pegule sa 6:3, 6:4.

Pegula je brzo povela sa 4:1 i trebalo joj je samo 32 minuta da osvoji prvi set. Napravila je potom brejk i na početku drugog seta, onda i drugi za prednost od 4:1 i tako najavila svoju pobedu i plasman u četvrtfinale Australijan opena.

Deveta teniserka sveta će u četvrtfinalu igrati protiv još jedne Amerikanke Amande Anisimove koja je savladala Kineskinju Vang Siju sa 7:6, 6:4 posle sat i 42 minuta igre.

U prvom setu nije bilo brejkova, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku koji je na kraju pripao četvrtoj teniserki sveta sa 7:4. Za razliku od prvog, na početku drugog viđena su tri brejka, jedan više napravila je Anisimova i taj jedan brejk joj je bio dovoljan za plasman u naredno kolo.

Džesika Pegula će igrati svoje četvrto četvrtfinale Autralijan opena, a Amanda Anisimova svoje prvo.

(Beta)

