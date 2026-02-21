Pegula osvojila titulu na turniru u Dubaiju

Američka teniserka Džesika Pegula osvojila je danas titulu na turniru u Dubaiju, pošto je u finalu pobedila devetu teniserku sveta Ukrajinku Elenu Svitolinu posle dva seta, 6:2, 6:4.
Peta teniserka sveta pobedila je posle 72 minuta.
Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk.
Pegula je osvojila 10. titulu u karijeri, a četvrtu iz serije 1.000.
Postala je treća Amerikanka koja je trijumfovala na turniru u Dubaiju, posle Lindzi Devenport i Venus Vilijams.
(Beta)
