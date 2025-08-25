Pegula, Paolini i Navaro u drugom kolu Ju Es opena

Četvrta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula plasirala se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u prvom kolu pobedila 102. igračicu sveta Egipćanku Majar Šerif posle dva seta, 6:0, 6:4.

Meč je trajao sat i 17 minuta.

Pegula je šest puta uzela servis egipatskoj teniserki, dok je Šerif osvojila dva brejka.

Pegula će u drugom kolu igrati protiv 80. teniserke sveta Ruskinje Ane Blinkove, koja je u prvom kolu pobedila 68. igračicu sveta Ukrajinku Juliju Starodubcevu.

Osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini plasirala se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedila 166. igračicu sveta Australijanku Destani Ajavu posle dva seta, 6:2, 7:6.

Meč je trajao sat i 35 minuta.

Paolini je četiri puta uzela servis australijskoj teniserki, dok je Ajava osvojila dva brejka.

Paolini će u drugom kolu igrati protiv pobednice duela između 73. teniserke sveta Amerikanke srpskog porekla Ive Jović i 119. igračice sveta Beloruskinje Aleksandre Sosnovič.

Američka teniserka Ema Navaro plasirala se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedila 170. igračicu sveta Kineskinju Jafan Van posle dva seta, 7:6, 6:3.

Meč je trajao sat i 57 minuta.

Navaro, 11. igračica sveta, uzela je pet puta servis kineskoj teniserki, dok je Van osvojila tri brejka.

Navaro će u drugom kolu igrati protiv 101. teniserke sveta Amerikanke Keti Mekneli, koja je u prvom kolu pobedila 87. igračicu sveta Švajcarkinju Džil Taihman.

Plasman u drugo kolo ostvarile su i Letonka Jelena Ostapenko, Novozelanđanka Lulu Sun, Ruskinja Anastasija Potapova, Švajcarkinja Belinda Benčič i nekadašnja prva igračica sveta Beloruskinja Viktorija Azarenka, koja je tri puta igrala u finalu Ju Es opena.

(Beta)

