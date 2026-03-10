Penjaroja: Čeka nas teško gostovanje u Bolonji

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas da njegov tim očekuje teška utakmica na gostovanju kod Virtusa u Bolonji.

„Čeka nas teška gostujuća utakmica. Oni su tim koji igra sa dosta energije, predvođeni sjajnim trenerom (Duško Ivanović). Imaju i velikog strelca, Edvardsa (Karsen). Pored njega, imaju i veoma kvalitetne igrače Morgana (Met), Vildosu (Luka), Alstona (Derik), Smailagića (Alen), svi oni igraju veoma dobro ove sezone. Očekuje nas teška utakmica”, rekao je Penjaroja, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana gostuju u sredu ekipi Virtusa iz Bolonje, u utakimici 31. kola Evrolige.

Virtus je sredinom decembra u prvom ovosezonskom meču savladao Partizan u Beogradskoj areni sa 68:86.

Na tabeli Evrolige Virtus zauzima 14. mesto sa 13 pobeda i 17 poraza, a Partizan je 17. sa devet pobeda i 20 poraza.

Košarkaš Partizana Nik Kalates rekao je da će ključno biti zaustaviti bekove Virtusa.

„Ključ utakmice biće upravo u tome da ograničimo njihove bekove u kreiranju igre. Ukoliko u tome uspemo, imaćemo dobru šansu da dođemo do pobede“, zaključio je Kalates.

Utakmica između Virtusa i Partizana igra se u sredu od 20.45.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com