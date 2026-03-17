Penjaroja: Čestitam svojim igračima na igri u drugom poluvremenu

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je njegova ekipa igrala odlično u drugom poluvremenu večerašnje utakmice Evrolige protiv Dubaija i da je pobedu u tom duelu zabeležila uz pomoć svoje dobre odbrane.

„Srećni smo jer je bila dobra pobeda. Nismo igrali dobro u prvom poluvremenu, igrali smo bez energije, bez našeg normalnog tempa u napadu, oni su kontrolisali sve 50/50 situacije, pobedili su nas u jedan na jedan situacijama. Počeli smo utakmicu mekano. U drugom poluvremenu su naši igrači promenili svoj stav, svaka im čast na tome. Ovo je prava slika tima. Igrali smo zajedno, igrali smo dobru odbranu i naši navijači su nam pomogli se borimo“, naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio Dubai 88:74, u zaostalom meču 30. kola Evrolige.

„Dubai je u ovom mometnu jedna od najboljih napadačkih ekipa u Evroligi, a dali su nam samo 27 poena u drugom poluvremenu. Naša odbrana i defanzivni skok su bili veoma dobri. Odigrali smo veoma bitno drugo poluvreme. Najvažnije je da se takmičimo na ovom nivou. Moji igrači to razumeju, igrali su veoma dobro, i naša reakcija u drugom poluvremenu je bila važna. Čestitam igračima i navijačima“, rekao je Penjaroja.

Najefikasniji igrač Partizana u večerašnjoj utakmici bio je Karlik Džouns sa 23 poena.

„Karlik je veoma važan igrač za Partizan, ali je igrao samo poslednjih nekoliko utakmica, a mi smo igrali dobro i pre toga. Jasno je da je Karlik veoma važan igrač i jedan od boljih plejmejkera u takmičenju. Treba nam da Karlik odigra dobro, ali na primer Lakić nije igrao u prvih 18 minuta ali na kraju druge i na početku treće četvrtine je obavio svoj posao za tim. Jasno je da je Karlik veoma bitan igrač, ali su nam potrebni svi igrači, ne samo Karlik. I pre Karlika smo pobedili mnogo utakmica u poslednjih nekoliko nedelja“, kazao je Penjaroja.

Partizan zauzima 17. mesto na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i 20 poraza.

Crno-beli će u svojoj narednoj utakmici u Evroligi, u četvrtak igrati na gostujućem terenu protiv Pariza.

(Beta)

