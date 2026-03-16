Penjaroja: Dubai je kvalitetan tim, moramo da idemo meč po meč

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred duel protiv Dubaija da njegov tim mora da ostane maksimalno fokusiran i da utakmicama pristupa jednu po jednu, s obzirom na gust raspored u narednom periodu.

„Potpuno smo fokusirani na sutrašnju utakmicu protiv Dubaija. Oni su veoma kvalitetan tim i to su još jednom pokazali juče kada su ubedljivo pobedili Crvenu zvezdu. U naredne četiri nedelje igraćemo po tri utakmice nedeljno, tako da je jedini način da ostanemo konkurentni da idemo meč po meč“, rekao je Penjaroja, a preneo klub.

On je naglasio da je ekipa u poslednje vreme igrala dobro bez obzira na rezultate.

„Mislim da smo u poslednjih šest ili sedam nedelja igrali veoma dobro protiv svih protivnika. Nekada smo pobeđivali, nekada gubili, ali najvažnije je da smo u svakoj utakmici bili u prilici da se borimo za pobedu. Tako želimo da pristupimo i dalje, da budemo u utakmici do samog kraja i da imamo realnu šansu za pobedu“, dodao je trener crno-belih.

Komentar pred utakmicu izneo je i košarkaš Partizana Šejk Milton, koji očekuje težak duel protiv ekipe iz Dubaija.

„Očekujem da izađu na teren i igraju sa mnogo energije. Mislim da su dobili poslednjih pet utakmica u Evroligi i da su odigrali zaista dobru utakmicu protiv Crvene zvezde. Znamo da su trenutno u dobrom napadačkom ritmu i da se osećaju prilično dobro povodom svoje igre“, rekao je Milton.

On je istakao da će ključ biti dobra odbrana i timska igra.

„Moramo da izađemo na teren i da dobro odradimo posao u odbrani, kao i da sprovedemo naš plan igre. Moramo da budemo zajedno i da pomažemo jedni drugima. Ako uspemo da igramo kao tim, mislim da ćemo imati dobru šansu da pobedimo“, zaključio je Milton.

Partizan sutra od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje Dubai, u zaostalom meču 30. kola Evrolige.

(Beta)

