Penjaroja: Fokus samo na FMP-u, čeka nas teška utakmica

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas, pred početak Kupa Radivoja Koraća, da njegova ekipa mora da bude fokusirana samo na četvrtfinale protiv FMP-a i dodao da crno-bele očekuje teška utakmica.

„Pred nama je nacionalni kup i mislim da, pre svega, najveći fokus moramo da imamo na utakmici protiv FMP-a. Sigurno nas očekuje teška utakmica, s obzirom na to da je FMP kvalitetan tim, ali smo u specifičnoj situaciji jer se igra sa ograničenim brojem stranih igrača“, rekao je Penjaroja, prenosi klub.

Košarkaši Partizana sutra od 20.00 u niškom „Čairu“ igraju protiv FMP-a, utakmicu četvrtfinala protiv FMP-a.

„Moramo da obratimo pažnju na njihove različite varijante zonske odbrane, kao i na njihovu pik end rol igru, tako da se nadam da ćemo odigrati dobru utakmicu. Takođe, potrebno je da budemo aktivni po celom terenu i da pokušamo da zaustavimo njihovog najboljeg skorera Filipa Barnu“, zaključio je Penjaroja.

Crno-beli su do sada 16. puta osvajali trofej u nacionalnom kupu, a poslednji put su ovaj pehar podigli 2020. godine, upravo u Nišu.

„Očekujem da se kao tim predstavimo u najboljem mogućem svetlu na Kupu i da svaku utakmicu odigramo dobro i čvrsto, od prve minute. Mislim da je ovo odlična prilika za nas domaće igrače da pokažemo da zaslužujemo ukazano poverenje i iskreno jedva čekam da takmičenje počne“, rekao je košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski.

Ako pobedi FMP, Partizan će u polufinalu igrati protiv pobednika četvrtfinala u kojem se sastaju Mega i OKK Beograd.

Polufinalne utakmice su na programu u petak, dok je finale Kupa Koraća zakazano za subotu od 20.30.

