Penjaroja: Igramo sa malim brojem igrača, zato nam je teže nego drugim ekipama

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas da njegov tim čeka zahtevna utakmica protiv Panatinaikosa u Evroligi i dodao da crno-beli trenutno igraju sa malim brojem igrača i da im je zato teže nego drugim ekipama.

„Velika utakmica nas čeka i to posle samo 40 sati od prethodne. Izgubili smo meč protiv Makabija i sada moramo dobro da se oporavimo, jer u ovom trenutku imamo kratak roster. Ipak, moramo da budemo spremni da odigramo dobru utakmicu protiv jednog od najvažnijih timova u Evroligi i ozbiljnog kandidata za osvajanje takmičenja“, rekao je Penjaroja u razgovoru sa novinarima, prenosi Mocartsport.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 ekipu Panatinaikosa, u utakmici 27. kola Evrolige.

Crno-beli su u prošlom kolu izgubili od Makabija u Tel Avivu košem u poslednjoj sekundi, dok je Panatinaikos na isti način slavio protiv Real Madrida u Atini.

„Situacija je potpuno drugačija u odnosu na Panatinaikos. Mi smo izgubili utakmicu u poslednjem napadu, oni su svoju dobili u poslednjem napadu. Osećaj i samopouzdanje su važni, ali za nas je najbitnije da iz dana u dan budemo konkurentniji. Mislim da smo protiv Makabija zaslužili više, ali su oni u završnici pogađali teške šuteve, dok smo mi promašili važne situacije. To je košarka“, rekao je Penjaroja.

On je kazao da je najvažnije da njegova ekipa u završnice ulazi sa samopouzdanjem i, ako je moguće, što manje umorna.

„Trenutno igramo sa malim brojem igrača i zato nam je teže nego drugim ekipama. Stigli smo noćas oko pet ujutru, ali ovo je dobra utakmica i igrači žele da se takmiče. Nadam se da će nam navijači pomoći da odigramo dobar meč“, rekao je trener Partizana.

Na pitanje o ranim šutevima za tri poena, čak i u ključnim momentima, trener crno-belih je istakao da podržava rane šuteve ako su to odluke važnih igrača.

„Juče smo u poslednjem minutu imali slične situacije kao Makabi, ali smo mi promašili, a oni pogodili. To je jednostavno košarka“, rekao je Penjaroja.

Penjaroja je naveo da ne zna da li će Dvejn Vašington igrati protiv Panatinaikosa.

„Danas je prvi put trenirao sa ekipom i odluku ćemo doneti sutra“, rekao je trener Partizana.

Pred ovu utakmicu, Partizan je na 18. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 18 poraza, dok je Panatinaikos šesti sa skorom 16/10

(Beta)

