Penjaroja: Mario Nakić počinje normalno da trenira sa ekipom

Košarkaš Partizana Mario Nakić vraća se na teren posle deset meseci pauze zbog teške povrede kolena, rekao je danas trener crno-belih Đoan Penjaroja.

„Mario danas počinje normalno da trenira sa ekipom. Očekujemo da u narednom periodu bude spreman i da zaigra“, rekao je Penjaroja novinarima u Beogradu, prenosi Mozzartsport.

Nakić se povredio prošlog juna na utakmici protiv FMP-a u plej-ofu Superlige Srbije, kada je ustanovljeno da je pokidao ligamente kolena.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra Valensiju, u utakmici 34. kola Evrolige.

Penjaroja je naveo da je neizvesno da li će za tu utakmicu moći da računa na Tonjea Džekirija zbog povrede, dok je van tima i dalje Dvejn Vašington koji se oporavlja od povrede lista.

Utakmica Partizan – Valensija je na programu sutra od 20.30 u Beogradskoj areni.

(Beta)

