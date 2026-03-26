Penjaroja: Mario Nakić počinje normalno da trenira sa ekipom

Košarkaš Partizana Mario Nakić vraća se na teren posle deset meseci pauze zbog teške povrede kolena, rekao je danas trener crno-belih Đoan Penjaroja.
„Mario danas počinje normalno da trenira sa ekipom. Očekujemo da u narednom periodu bude spreman i da zaigra“, rekao je Penjaroja novinarima u Beogradu, prenosi Mozzartsport.
Nakić se povredio prošlog juna na utakmici protiv FMP-a u plej-ofu Superlige Srbije, kada je ustanovljeno da je pokidao ligamente kolena.
Košarkaši Partizana dočekaće sutra Valensiju, u utakmici 34. kola Evrolige.
Penjaroja je naveo da je neizvesno da li će za tu utakmicu moći da računa na Tonjea Džekirija zbog povrede, dok je van tima i dalje Dvejn Vašington koji se oporavlja od povrede lista.
Utakmica Partizan – Valensija je na programu sutra od 20.30 u Beogradskoj areni.
(Beta)
