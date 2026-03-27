Penjaroja: Moji igrači su zasluženo ostvarili ovu važnu pobedu

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da veoma zadovoljan igrom i željom svojih igrača u večerašnjoj utakmici Evrolige protiv Valensije i dodao da smatra da je njegova ekipa zasluženo došla do važne pobede u tom duelu.

„Čestitam igračima, danas je bio veliki izazov za nas. Valensija je sjajan tim, igraju mnogo brzo, igraju 100 odsto tokom cele utakmice. Napori koje su moji igrači danas uložili su veoma važni i mislim da su zaslužili ovu važnu pobedu. Ovo nam je peta uzastopna pobeda u Evroligi, danas treba biti ponosan igrati u Partizanu“, naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare.

Partizan je na svom terenu u Beogradu posle dva produžetka pobedio Valensiju 110:104, u utakmici 34. kola Evrolige, i zabeležio svoj peti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

„Nije moguće pobediti Valensiju samo sa borbom. Moji igrači su igrali sa velikim srcem i nisu prestajali da veruju da možemo da pobedimo, ali pobedili smo i zbog našeg dobrog kvaliteta igre“, rekao je Penjaroja.

Na pitanje novinara o izostanku Šejka Miltona u većem delu večerašnje utakmice, Penjaroja je naveo da je tu odluku doneo iz taktičkih razloga.

„Mislio sam da današnja utakmica nije bila za njega“, kazao je trener Partizana.

Partizan zauzima 14. mesto na tabeli sa 14 pobeda i 20 poraza.

„Osećaj je sjajan, jer je atmosfera u kojoj igramo bila sjajna. Igrali smo protiv veoma dobrog tima i takmičili smo se protiv njih. Osećaj je veoma dobar jer je tim odigrao dobro sa velikim duhom. Iako ne možemo da se plasiramo u doigravanje, važno je boriti se do kraja sezone i pobeđivati. Tim želi da pobeđuje i za nas je jedina važna utakmica sledeća. Naš glavni cilj sad je da se takmičimo u ABA ligi, ali moji igrači žele da se takmiče u svim utakmicama“, rekao je Penjaroja.

Penjaroja se zahvalio navijačima Partizana na njihovoj podršci i naveo da su pristalice crno-belih znatno pomogli njegovoj ekipi da se bori tokom svih 50 minuta večerašnje utakmice.

Crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Beogradu, protiv gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde.

(Beta)

