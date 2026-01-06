Penjaroja: Nadam se da će poraz u Monaku biti dobra lekcija

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je njegova ekipa u prvom poluvremenu večerašnje utakmice protiv Monaka u Evroligi igrala bez energije i čvrstine i da se nada da će taj poraz biti dobra lekcija crno-belima.

„Čestitam Monaku na pobedi. Bili su bolji tim večeras, naročito u prvom poluvremenu. U tom periodu nismo odgovorili na pravi način. Igrali smo bez energije i čvrstine, što je protivniku omogućilo da lako dođe do poena, preuzme kontrolu i stekne značajnu prednost, uz visok procenat šuta za tri poena“, rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu od Monaka 84:101, u utakmici 20. kola Evrolige i pretrpeli petu uzastopni poraz u takmičenju.

„Protiv ekipe kakva je Monako, jedne od najjačih u Evroligi, ne možete da budete ravnopravni ukoliko ne kontrolišete skok i ne namećete fizičku igru. U prvom poluvremenu smo promašili 23 šuta, imali samo jedan ofanzivni skok, a rival je postigao 54 poena bez ijednog odlaska na liniju slobodnih bacanja. To nije stil igre kojem težimo“, rekao je trener.

On je naveo da je u drugom poluvremenu igra bila nešto bolja, ali da to nije bilo dovoljno.

„U nastavku smo, posebno u trećoj četvrtini, pokazali bolju energiju i veći intenzitet, ali je to bilo nedovoljno da se utakmica vrati u neizvesnost. Nadam se da će ova utakmica biti dobra lekcija za ekipu. Ne smemo sebi da dozvolimo još jedno ovakvo prvo poluvreme. Možemo da izgubimo utakmicu ili deo utakmice, ali pristup i borbenost moraju uvek da budu na znatno višem nivou“, dodao je Penjaroja.

