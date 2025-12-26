Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je njegova ekipa izgubila od Makabija iz Tel Aviva u večerašnjoj utakmici Evrolige zbog manjka timske igre i loše odbrane u većem delu meča i dodao da je za bolje rezultate ubuduće potrebno da igrači promene svoj mentalitet.

„Čestitam Makabiju na pobedi. Jasno je da smo odigrali lošu utakmicu. Mislim da smo igrali manje više dobro prvih sedam, osam minuta, i u napadu, i u odbrani, sa jasnim idejama. Nakon toga je jasno koji su bili naši problemi. Prestali smo da igramo timski i počeli da igramo individualno, dok je Makabi igrao lako u napadu“, naveo je Penjaroja nakon svoje prve utakmice na klupi Partizana na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Partizan je na svom terenu u Beogradu izgubio od Makabija 87:112, u utakmici 18. kola Evrolige, i pretrpeo svoj treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

„Poslednja 33 minuta je Makabi igrao veoma lako. Kontrolisali su i skok u napadu. Moramo da igramo čvršće. Moramo da imamo više pojedinačnih opcija i da uspostavimo novu taktičku situaciju. Nemamo probleme u napadu, ali u odbrani moramo da se popravimo“, dodao je Penjaroja.

Crno-beli zauzimaju 18. mesto na tabeli Evrolige sa šest pobeda i 12 poraza.

„Nije bila dobra prva utakmica za mene, ali moj posao je da budem miran i sve analiziram dve, tri nedelje i posle toga da vidim šta treba da se radi. Analiziraćemo našu situaciju, koja je loša. Treba da radimo naporno i nadamo se da će se za nekoliko nedelja naša situacija promeniti. Za to je potrebno da imamo dobar mentalitet“, rekao je Penjaroja.

„Najbitnije je da promenimo naš mentalitet, pročistimo naše glave. Igrači su trenutno u kolapsu, misle o drugim stvarima, nemaju fokus na igru. Moramo da mislimo samo na igru i o prostim stvarima. Da ne tražimo izgovore i da prihvatimo našu lošu situaciju, a nakon toga da radimo naporno svaki dan i utakmicu po utakmicu da je popravimo. Trenutno je teško biti optimista, ali sam ja spreman da promenim situaciju. Nije lako, treba vremena, ali naš mentalitet je presudan, a on trenutno nije dobar“, dodao je novi trener Partizana.

Penjaroja je naveo i da nema nikakav lični problem sa Džabarijem Parkerom i da on večeras nije ulazio u igru zbog njegove taktičke odluke.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com